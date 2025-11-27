大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
西洋菜湯食譜｜西洋菜陳腎湯 加陳皮功效更佳 益肺健脾熱底必學
今次周靈山教熱底人士煲西洋菜陳皮陳腎湯！
冬天是西洋菜的當造季節，一於趁住當造期教大家煲「西洋菜陳皮陳腎湯」！西洋菜有清燥潤肺效果，加入陳皮、陳腎，更可以健脾益胃及降火。而今次靈山教大家煲的「西洋菜陳皮陳腎湯」就非常適合熱底人士飲用。想趁冬天煲碗清潤益肺湯俾屋企人飲？即睇今集《識食自然瘦》！
材料（2人）
陳腎 半隻
陳皮 1片
乾百合 15克
豬𦟌 100克
西洋菜 200克
玉竹 15克
薑 2片
椰棗 1粒
水（煲湯用） 1800克
鹽 適量
