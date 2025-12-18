西湖自由行懶人包：交通、必去6大景點、打卡路線全公開！

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
講到杭州，點可以唔提西湖？呢個被譽為「人間仙境」嘅地方，唔單止靚到好似一幅山水畫，仲有超深厚嘅文化底蘊，更喺 2011 年被列入《世界遺產名錄》，絕對係一生人點都要去一次嘅地方！心思思想出發？唔使煩！即刻跟住 Trip.com 小編，一文睇清點樣由香港出發、西湖有咩交通、精選點玩路線，同埋 6 個必去嘅核心景點，幫你輕鬆 plan 個完美 trip！
✈️ 香港點去杭州？話咁快就到！
由香港出發去杭州西湖，真係超級方便！國泰航空、香港航空、長龍航空同中國國際航空都有大量直航機選擇，航程大約 2 個鐘，瞓一陣就到，話咁快就由石屎森林飛到去人間天堂！
航班精選：
中國國際航空 (單程)： 低至 HK$797 (慳 26% Off)
長龍航空 (來回)： 低至 HK$1,182 (慳 26% Off)
（價格更新於2025年12月，實際價格請以網站為準）
小編溫馨提示： 醒目嘅你，除咗機票，記得提早上 Trip.com 訂埋酒店同上網 SIM 卡啊！搞掂晒呢啲瑣碎事，一落機就可以即刻衝去玩，唔使煩，個 trip 自然玩得更 high-class 啦！
📖 西湖：唔只係個湖，仲係一本活歷史！
西湖嘅前身其實係一個海灣潟湖，經過千年演變先有今日嘅靚樣。唐代大詩人白居易同宋代文豪蘇軾（蘇東坡）呢兩位「星級市長」，先後出手整治，先有今日清澈嘅湖水同聞名於世嘅蘇堤同西湖十景。到咗 2011 年，西湖憑住獨一無二嘅「文化景觀」，成功躋身世界遺產，成為全球第一個「文化名湖」！所以話，西湖唔只係睇風景，仲係感受千年文化嘅最佳地方！
Photo Source: 杭州市文化廣電旅遊局資訊網
西湖四大傳說，聽到你入晒迷！
西湖之所以咁引人入勝，全靠佢嗰啲聽到耳熟能詳嘅傳說故事，簡直係自帶浪漫 Filter！
《白蛇傳》： 白娘子同許仙喺斷橋相遇，譜出一段驚天動地嘅人妖戀，淒美又浪漫，為西湖增添無限遐想。
《梁祝傳說》： 梁山伯與祝英台化蝶雙飛嘅愛情悲劇，蕩氣迴腸，令西湖嘅山水都變得有情。
《金牛湖傳說》： 默默吐水灌溉農田嘅金牛，係一個無名英雄，象徵住西湖樸實而偉大嘅一面。
蘇東坡軼事： 呢位集詩人、美食家、水利專家於一身嘅「斜槓青年」，唔單止發明咗東坡肉，仲修築咗蘇堤，佢嘅故事令西湖更有趣、更貼地！
Photo Source: 杭州市文化廣電旅遊局資訊網
🚗 點樣玩轉西湖？市內交通話你知
去到杭州，想去西湖其實好簡單，以下幾種方法任你揀：
🚇 地鐵： 最方便！由「杭州東站」搭 1 號線（湘湖方向）去到「龍翔橋站」，由 C 出口行 5 分鐘就到西湖邊，車費只係 ¥3！
🚌 巴士： 想沿路睇風景，可以由「杭州東站」搭 K28 路巴士去到「玉泉站」，行一陣就到。
🚕 的士/網約車： 如果人多或者行李多，call 車最舒服。由「杭州東站」出發大約 ¥30，25 分鐘車程；由「杭州站」出發更近，10 分鐘就到。
🚐 機場接送： 想一落機就有人接，唔使拖住行李周圍搵車？預訂機場接送服務就最歎，司機會準時等你，幫你搞掂晒行李！
🗺️ 西湖點玩法？兩大精選路線推介！
路線一：經典打卡必行路線 (適合首次到訪)
✨ 亮點： 第一次嚟西湖，想用最短時間睇晒最精華嘅景點？跟住呢條路線行就冇錯！將西湖十景最核心嘅靚景一次過 capture 晒！
🚶♂️ 所需時間： 3-4 小時（步行）
路線建議：
斷橋殘雪 → 白堤： 由《白蛇傳》嘅浪漫起點「斷橋」出發，沿住兩旁種滿桃花同楊柳嘅「白堤」漫步，春天嚟仲可以睇到櫻花！
孤山公園 → 西泠橋： 去文人雅士聚集嘅「孤山」行吓，參觀百年歷史嘅西泠印社，再行去被譽為「最美轉角」嘅西泠橋打卡影靚相。
蘇堤春曉 → 花港觀魚： 沿住蘇東坡建造嘅「蘇堤」漫步，感受「煙波畫橋」詩意，遠眺雷峰塔。行到終點「花港觀魚」，喺紅魚池邊餵吓錦鯉，超治癒！
雷峰塔： 最後登上雷峰塔，由高處俯瞰西湖全景，個 view 絕對值回票價！
路線二：夜貓子文青路線
✨ 亮點： 想避開人潮，體驗西湖唔同嘅一面？夜晚嘅西湖絕對會帶俾你驚喜！夜色撩人，湖邊商圈燈光璀璨，夠晒浪漫！
🌙 所需時間： 2-3 小時（傍晚至夜晚）
路線建議：
湖濱音樂噴泉： 傍晚先去湖濱路睇 19:00 場次嘅音樂噴泉，水柱跟住音樂同燈光起舞，勁夢幻！
長橋公園 → 集賢亭： 行去西湖三大情人橋之一嘅「長橋」，呢度係影「雷峰塔框景」夜景嘅絕佳位置。之後再去「集賢亭」，睇吓燈光下亭台樓閣嘅倒影。
夜遊船（三潭印月）： 如果時間許可，一定要去碼頭搭夜遊船，喺湖中心穿梭，近距離欣賞「三潭印月」，感受夜幕下西湖嘅寧靜同浪漫。
北山路： 最後可以去北山路搵間湖邊酒吧坐吓，飲杯嘢，遙望對岸寶石山嘅燈火，chill 住結束一日行程。
📸 西湖 6 大必去景點・打卡位全攻略
1. 斷橋殘雪：白娘子同許仙嘅浪漫起點！
作為西湖十景中人氣 No.1 嘅景點，冬天落雪後「似斷非斷」嘅景色靚到絕！加上《白蛇傳》嘅加持，呢度充滿住浪漫氣息。
小編貼士： 想影到最靚嘅相，最好揀落雪後初晴嘅朝早，晨霧繚繞，簡直仙氣爆棚！
2. 雲棲竹徑：一秒穿越到武俠片場景！
呢個名一聽就覺得好有仙氣！作為「新西湖十景」之一，呢度竹林密佈、古木參天，行入去好似去咗武俠片入面嘅隱世高人住處。夏天超涼爽，係避暑勝地；冬天煙霧繚繞，更加似仙境！
3. 蘇堤春曉：煙波畫橋第一境！
由蘇東坡親自設計建造嘅長堤，全長 2.8 公里，兩邊種滿楊柳同桃花。春天朝早行喺上面，就好似行緊入一幅水彩畫咁，難怪被譽為「西湖十景之首」！
4. 雷峰塔：《白蛇傳》傳說嘅地標！
雖然雷峰塔係因為《白蛇傳》而出名，但佢本身都好值得一去！登上塔頂，可以 360 度無死角睇晒整個西湖嘅靚景，尤其係黃昏日落時分，景色靚到令人窒息！
5. 麴院風荷：夏日限定嘅荷花盛宴！
呢度以前係南宋嘅官方酒坊，而家就變成咗賞荷勝地。每逢夏天，成個園區都開滿唔同品種嘅荷花，荷香撲鼻，真係「湖山第一清涼境」，夏天必去！
6. 長橋公園：西湖三大情人橋之一！
「長橋不長」，但故事夠長！呢度同《梁祝》十八相送嘅故事有關，充滿浪漫傳說。亦係觀賞「雷峰夕照」嘅最佳位置，黃昏時分，雷峰塔同日落晚霞互相輝映，靚到唔識形容！
❓ 常見問題 Q&A
1. 西湖咁大，第一次去應該點揀景點？
如果時間有限，建議集中火力玩「西湖十景」同「三大情人橋」呢啲經典景點。可以參考我哋上面推介嘅「經典打卡必行路線」，最精華嘅部分都包晒！
2. 幾時去西湖玩最好？
西湖四季都有唔同嘅靚景！春天有桃花柳樹，夏天有滿湖荷花，秋天有紅葉，冬天有斷橋殘雪。可以話，無論你幾時嚟，西湖都唔會令你失望！
3. 點樣可以避開人潮，玩得舒服啲？
醒你幾招！西湖喺假期同週末一定係人山人海。如果想玩得 chill 啲，最好揀平日嘅朝早或者黃昏時段去。嗰陣時人流較少，可以靜靜地感受西湖嘅詩意，影相都唔使同人逼！
