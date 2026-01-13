西灣河東熹苑單位起火釀2傷 150居民疏散暫避

【on.cc東網專訊】西灣河發生火警。今晨(13日)11時12分，東熹苑逸熹閣8樓一單位起火冒煙，驚動多人報案。消防員接報到場開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援。消防破門進入單位，救出一名老翁。老翁仍然清醒，由救護車送院治理。消防將火勢救熄，正調查起火原因。事件中，約150人疏散，初步消息指，單位廚房位置起火。

火警期間，一名居住高層的男子，發現大廈有煙遂「洗樓」逐層尋找起火單位，至起火樓層時，徒手打爆火警鐘玻璃及拉喉灌救。該名男子右手被玻璃碎片割傷，其後由救護車送院治理。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】