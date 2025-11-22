西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
急需換心｜余肇熙老師留醫 ICU 近一個月 妻子懇求善心人相助：給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會｜Yahoo
醫管局表示一名 44 歲男病人余肇熙（David）因為嚴重心臟衰竭，急需換心，呼籲市民積極考慮捐出離世親人心臟。余肇熙的妻子表示，丈夫上月 20 日打乒乓球期間突然心口痛之後求醫，至今已在深切治療部留醫近一個月。余太並且說，丈夫一直為兩名女兒遮風擋雨，懇請善心人士能幫助他們一家，「給予 David 一個活下去的希望，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」東涌天主教學校校長林志江亦表示，任教 15 年的「熙 Sir」是他們的好老師，好同事，全體師生現時都相當擔心熙 Sir 的情況，「如果能夠得到捐助，我哋全校上下必定感激不盡，希望大家可以幫幫熙 Sir。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟｜Yahoo
醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
