西營盤全新抹茶店！香港首間新鮮研磨抹茶店 自設石磨工坊/必食碾茶開心果醬酸種麵包

西營盤抹茶店｜西營盤一向是「文青小區」，有多間獨立咖啡店，近日有新店進駐，但今次不是咖啡店，而是抹茶店Aokomi！更令人驚喜的是，這是香港首間及唯一一間店內自設石磨工坊、實行「由碾茶至抹茶」的抹茶店，抹茶迷記得不要錯過！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

打造全港唯一一間石磨工坊抹茶店

正如前言所說，「Aokomi 若葉 込み」絕非普通抹茶店，創辦人Joey以累積超過十年的經驗，於香港打造首間及唯一一間店內自設石磨工坊、實行「由碾茶至抹茶」的抹茶店。店內自設專門研磨的房間，石磨以極慢的速度將茶葉磨成僅5至10微米的幼細粉末，最大限度地保留茶葉的香氣與養分之餘，每小時僅能生產30至50克茶粉，是真正的慢工出細貨。

廣告 廣告

入口處特別設計的斜角天花，如同一幅畫框，將鄰里街景映入眼簾，而熙攘雜音則隔絕於外，將客人的視線引領至室內舒心愜意的茶室天地。

於店內設有專用來石磨的房間。

只挑選「首次採摘」的碾茶

除了有專業機器，Joey的碾茶的要求亦相當高，只挑選「首次採摘」(first harvest) 的碾茶用作研磨抹茶，而多款抹茶飲品均以「單一品種」(single cultivar) 抹茶為主選。想品嘗最純粹的抹茶風味，必定要試以傳統手法沖泡的「濃茶」或「薄茶」，開業期間供應三種單一品種抹茶作為「薄茶」的選擇。

Aokomi 店內選用的碾茶均直接由宇治茶園購入，與 Aokomi 合作的茶園均用 Shizen-shitate (自然仕立て) 種植方式，讓茶樹自然生長，保留最天然純粹的味道。

不一樣的抹茶飲品

抹茶店的餐牌同樣用心，備受香港人喜愛的「抹茶拿鐵」，以自家拼配的「Komi」抹茶調成茶底，亦將不定期推出以單一品種抹茶作基調的抹茶鮮奶。另一特色抹茶飲品是「草莓抹茶卡布奇諾」，牛奶先以士多啤梨浸泡，再以先進的奶泡機注入特別調教的空氣比例，混入抹茶後質感豐盈，更有像忌廉一般如絲幼滑的細膩口感。「抹茶美式」靈感來自美式咖啡，須預先以碾茶泡製有茶味的水，再以此水混合濃郁茶膽。各款抹茶飲品均帶來不同層次或深度的茶香與風味，是一個超乎既定概念的抹茶體驗。

每杯飲品都配搭不同的抹茶製品。

必試超特別碾茶開心果醬酸種麵包

抹茶飲品以外，食物餐牌精挑細選融合茶元素的輕食及甜點，另有本地新鮮製作的烘焙品，看似簡單的餐牌在細節之處可見講究，像「碾茶開心果醬酸種麵包」選用西西里開心果及碾茶製作、「絲滑抹茶布丁」以抹茶鮮奶的Komi 抹茶作基調，與牛奶是絕佳配搭，有自家製麻糬層次，以滑溜質感呈現，甜品控絕不能錯過。

店內亦提供多款香港製造的輕食。

免費送莎布蕾曲奇

為慶祝試業，在1月21日至25日期間每日首30位購買任何抹茶飲品的顧客，將免費獲贈造型可愛、以法國牛油手工製作的 Aokomi 莎布蕾曲奇一件（隨機口味）。將曲奇蘸點抹茶鮮奶的奶泡來吃，是絕妙搭配。

Aokomi 若葉 込み

開業時間：1月21日

地址：西營盤第一街8號縉城峰地下3號店（地圖按此）

試業營業時間：

星期三至五 - 8:30am – 4:30pm (最後點餐時間為 3:30 pm)

星期六及日 - 11am – 5pm (最後點餐時間為 4pm)

逢星期一及二休息

WhatsApp 查詢：5784 1285

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載