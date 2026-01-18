西班牙兩列高鐵出軌 至少 21 死｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】西班牙南部城鎮阿達穆斯（Adamuz）兩列列車出軌，至今造成 21 人死亡，過百人受傷。

事發在當地時間周日（18 日）晚上，一列由馬拉加（Málaga）北行往馬德里的列車脫軌並撞上附近軌道。另一列從馬德里南行開往韋爾瓦（Huelva）的列車也脫軌。

受事故影響，介乎馬德里和安達盧西亞（Andalusia）之間所有鐵路服務暫停。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）表示，政府正在與緊急服務部門合作，幫助受影響的人；至於國王菲利普六世（Felipe VI）和王后萊蒂齊亞同樣關注事件，並致以哀悼。