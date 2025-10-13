西班牙加泰隆尼亞暴雨釀洪災 伊維薩島交通混亂

（法新社馬德里12日電） 西班牙東北部加泰隆尼亞地區今天遭受暴雨襲擊，許多民眾一時之間困在車上或建築物內。而在前一天，地中海度假勝地伊維薩島（Ibiza）也因豪雨而旅遊交通大亂。

根據當地媒體發布的幾段影片，顯示濃濁洪水在街頭溢流，淹沒許多車輛。

西班牙國家氣象局（AEMET）對加泰隆尼亞地區（ Catalonia region）塔拉戈納省（Tarragona）發布最高等級的紅色警報，指埃布羅河三角洲（Ebro river delta）未來12小時可能降雨達180毫米。

加泰隆尼亞消防隊發言人科爾貝雅（Oriol Corbella）表示，因暴雨來得突然，「有人受困車上、或在建築物地面樓層躲雨」。

聖塔巴巴拉（Santa Barbara）鎮長希梅諾（Josep Lluis Gimeno）接受地方電視台3Cat訪問表示，溪流與溝渠氾濫，濁水淹沒了市鎮中心，所有東西都被捲走，包括車輛與貨櫃。

馬斯德巴貝蘭斯（Mas de Barberans）附近觀測站紀錄顯示，週末期間總降雨量近272毫米。

加泰隆尼亞氣象局的程式軟體Meteocat指出，目前尚未傳出人員傷亡或失蹤通報。

同時，旅遊勝地伊維薩島昨天的洪災，已是兩週內第2次成災。

這波暴雨由西班牙西南部，逐漸向北移動至地中海地區。

專家表示，氣候變遷下，地中海海水快速升溫，水分蒸發後進入更熱的大氣之中，所帶來的極端降雨，已進一步升高此區洪患風險與強度。（編譯：紀錦玲）