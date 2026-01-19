曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
西班牙南部高速列車相撞 攀升到至少21死
（法新社馬德里18日電） 西班牙南部今天發生兩列高速鐵路列車相撞的事故，事發時車上有數百名乘客，目前已知造成至少21人罹難，超過70人受傷。
西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）在社群平台X發文表示，一列從馬拉加（Malaga）北上馬德里（Madrid）的列車，在阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝到對向軌道，與迎面而來的另一列列車相撞，導致對向列車也出軌。
警察發言人最初告訴法新社，這起發生在南部省分哥多華（Cordoba）的事故有5人喪生，但不久死亡人數就攀升至21。
緊急事務官員表示，至少至少73人受傷。
西班牙媒體報導，受傷人數可能多達100人，部分乘客仍受困車廂內。
ADIF宣布，馬德里往返哥多華（Cordoba）、塞維亞（Seville）、馬拉加（Malaga）和維爾瓦（Huelva）的高速列車，至少19日全日停駛。
