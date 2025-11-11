西班牙國王相隔18年再訪華 將簽合作協議

【on.cc東網專訊】西班牙國王費利佩六世周一至周四（10日至13日）對中國進行國事訪問，是他2014年登基後首次訪華，亦是西班牙國王相隔18年再踏中國土地。此訪適逢中西全面戰略夥伴關係建立20周年，外界預期在雙邊政治與經貿合作領域將有更多發展。

費利佩六世和王后萊蒂齊亞周日（9日）在馬德里巴拉克斯機場T-4航站樓的國家館，舉行出發儀式，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）和經濟、貿易與企業大臣庫埃爾波（Carlos Cuerpo）等官員隨行。西班牙外交部此前表示，在當前全球經貿格局複雜、國際競爭加劇的背景下，此訪旨在進一步加強與中國的政治與經濟關係。

根據已公布的計劃，費利佩六世伉儷將先訪問四川省成都市，出席一場以創新與投資為主題的中西經貿論壇。費利佩六世與企業界代表對話，探討擴大雙邊貿易的合作機會，萊蒂西亞則參加一場以詩歌與文化為主題的文化活動。二人之後轉往北京，周三（12日）與中國領導人舉行會晤，雙方將簽署一系列政治與經濟合作協議。費利佩六世周四將主持一場較小規模的企業圓桌會議，並在西班牙駐華大使官邸會見在華西班牙僑民代表。

