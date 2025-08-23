外國記者會：彭博記者鍾碧琪簽證被拒
西班牙巴利亞利群島外海 12名移民跳船失蹤
（法新社馬德里23日電） 西班牙當局今天表示，有12名移民在前往地中海熱門旅遊景點巴利亞利群島（Balearic Islands）途中跳船失蹤。
西國官員說，同一艘船上的另外14名移民在距離卡布瑞拉島（Cabrera）東南方58公里處獲救。
當局在聲明中說，獲救移民告訴官員，12名乘客在22日從船上跳入海中。
聲明補充說，西班牙人民警備總隊（Spanish Civil Guard）與海岸防衛隊正在搜尋這些來自北非的失蹤者。
根據西國內政部數據，從北非到巴利亞利群島的移民數量今年激增。
截至8月15日，自今年初以來已有4323名移民抵達這些島嶼，比2024年同期的2443人增加77%。
巴基斯坦外長訪孟加拉
（法新社達卡23日電） 巴基斯坦外交部長達爾今天飛抵孟加拉，成為2012年以來到訪的最高階巴國官員。巴基斯坦商務部長卡邁爾汗（Jam Kamal Khan）21日才來到孟加拉首都達卡（Dhaka）就產業合作進行部長級會談，兩國軍事將領昨天則在巴基斯坦會晤。法新社 ・ 15 小時前
李在明與石破茂會談 同意加強安保和經濟方面聯繫
南韓總統李在明訪問日本，與日本首相石破茂會談。 兩人在首相府會談，議題圍繞雙邊關係、以及與美國在安保方面的合作。石破茂表示，雙方同意加強安保和經濟方面的聯繫；日韓維持穩定關係，對雙方以至整個地區都有好處；加強美日韓同盟亦非常重要。 李在明就說，近期國際秩序受到貿易和安保相關議題衝擊，認為南韓和日本在價值觀及制度等方面立場相近，應該進一步加強合作。 李在明這次日美訪問行程為期6天，他明天將與日本政界人士會面，之後前往美國，並於當地時間星期一，與美國總統特朗普舉行會談。香港電台-國際 ・ 16 小時前
東京澀谷一座購物中心有人噴射疑似催淚噴霧 疑犯被捕
日本東京澀谷區一座大型購物中心有人噴射疑似催淚噴霧，導致多人不適，疑犯已被捕。 日本傳媒報道，事發在當地下午1時許，報道引述東京消防廳說，11人表示眼睛和鼻子疼痛，警方已拘捕疑犯。 事發的大型購物中心內有商店、餐廳和辦公室等。香港電台-國際 ・ 17 小時前
中央代表團離開西藏返回北京
以中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧為團長的中央代表團，在出席西藏自治區成立60周年慶祝活動、看望慰問西藏各族幹部群眾、考察當地經濟社會發展情況後，今日從西藏返回北京。 新華社引述王滬寧表示，要認真學習貫徹習近平總書記在聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報時的重要講話精神，全面貫徹新時代黨的治藏方略，在推進西藏長治久安和高質量發展上作出新貢獻。 報道說，中央代表團在離開西藏時，自治區舉行歡送儀式，表達雪域兒女對以習近平總書記為核心的黨中央和全國人民的感恩之情、對建設社會主義現代化新西藏的堅定信心。香港電台-大中華 ・ 17 小時前
東京澀谷區一座商業設施有人噴灑疑似胡椒噴霧 據報18人不適
日本東京澀谷區一座大型綜合商業設施「澀谷Hikarie」內有人噴灑疑似胡椒噴霧，據報導致18人不適，疑犯被捕。 日本傳媒報道，當地下午1時半左右，當局接報，JR澀谷站前的一座大型綜合設施7樓一間餐廳有人噴灑疑似胡椒噴霧，許多人咳嗽。 報道引述東京消防局表示，18名男女出現喉嚨痛和其他不適症狀，其中8人送院，所有症狀均較輕微。報道說，警方拘捕一名40多歲疑犯，正調查他是否在與其中一名受害人發生肩並肩爭吵後施襲。香港電台-國際 ・ 16 小時前
夏巴茲冀中國先進技術能助巴基斯坦農業實現轉型升級
巴基斯坦總理夏巴茲表示，中國在農業現代化領域具有豐富經驗，希望中方先進技術能夠協助巴基斯坦農業實現轉型升級。 巴基斯坦糧食安全部在首都伊斯蘭堡舉行「千名農業人才赴華培訓」項目第二批近300名學員歡送儀式。夏巴茲致辭時表示，巴基斯坦是傳統農業國家，亦是國民經濟重要支柱，關乎國家未來發展繁榮。他又說首批赴華培訓學員已學成歸來，將在巴基斯坦各農業部門學以致用，施展才華。 中國駐巴基斯坦大使姜再冬祝賀青年學員獲得寶貴學習機會，相信他們將成為國家建設的棟樑及中巴友誼的橋樑。香港電台-大中華 ・ 9 小時前
國務院安委會決定對青海導致12死塌橋事故查處掛牌督辦
西成鐵路青海段尖扎黃河特大橋施工項目導致12死的塌橋事故，目前仍有4人失聯。國務院安委會決定，對事故查處掛牌督辦。國務院安委會辦公室、應急管理部會同國務院國資委、國家鐵路局成立現場督導組，對青海省事故調查工作全程督導。 青海省政府已成立由省委常委、常務副省長擔任調查組組長的事故調查組，對事發經過、原因進行全面判斷和論證，查清事故責任，依法依規提出處理建議，深刻總結事故教訓，按程序提交事故調查報告。 事發在昨日凌晨約3時，大橋在施工期間有繩索斷裂，導致橋樑部分結構倒塌。香港電台-大中華 ・ 14 小時前
受川普關稅政策影響 印度將暫停向美國寄遞包裹
（法新社孟買23日電） 印度政府今天表示，印度將暫停向美國寄送包裹，原因是美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施引發混亂。印度郵政部門表示，8月25日起將暫停受理寄往美國的「各類郵政物品」，但價值不超過100美元（約新台幣3036元）的信件、文件及禮品除外。法新社 ・ 8 小時前
北約軍事委員會主席稱將繼續向烏克蘭提供軍事援助
北約軍事委員會主席德拉戈內表示，北約將繼續向烏克蘭提供軍事援助，甚至增加援助規模。 央視新聞報道，到訪烏克蘭首都基輔的德拉戈內說，去年的軍援金額為500億美元，今年以來援助了330億美元，預計到年底將與去年持平。 德拉戈內指出，北約與美方共同制定「烏克蘭優先需求清單」計劃，目的是迅速向烏克蘭提供防空導彈、無人機設備、彈藥等物資，約40日以來總共輸送價值15億美元的武器。他指北約內部無討論向烏克蘭派遣軍隊的問題，又形容距離達成和平協議仍然很遙遠，但需要談判以盡快實現停火。香港電台-國際 ・ 9 小時前
德州參議會通過選區重劃 共和黨盼鞏固國會多數
（法新社華盛頓23日電） 美國德克薩斯州議員今天凌晨通過新選區地圖，目標打造5個具共和黨傾向的新席次，幫助該黨在明年期中選舉中更容易守住其在聯邦眾議院的微弱多數。這場選區重劃戰為明年的期中選舉平添變數。法新社 ・ 18 小時前
西班牙本月山火4人死亡 葡萄牙1名消防員撲救山火期間殉職
西班牙民防和緊急服務部門官員說，本月橫掃全國各地的山火，至今已造成4人死亡，目前山火幾乎已受到控制。不過，官員說，山火仍然極端危險，需要最後一擊才能結束可怕的局面。 西班牙今輪山火是在持續兩星期的熱浪期間爆發，全國氣溫上升至攝氏40度以上。 西班牙鄰國葡萄牙亦受山火影響，當地一名消防員在撲救山火期間殉職，令到這輪山火的死亡人數增至4人。香港電台-國際 ・ 13 小時前
北韓試射兩種新型防空導彈 金正恩參觀試射
北韓導彈總局昨日試射新型防空導彈，旨在檢驗經改良的兩種新型防空導彈的戰鬥性能。朝中社報道，勞動黨總書記、國務委員長金正恩參觀了試射活動。 報道說，據試射評估，新型防空導彈武器系統對攻擊無人機、巡航導彈等各種空中目標，具備優越的快速反應作戰能力，導彈的運行及反應方式獨創，基礎技術新穎獨特。經改良的兩種彈頭技術特點非常適合於消滅各種空中目標。香港電台-國際 ・ 1 小時前
北韓試射兩枚新防空飛彈 金正恩親自督導
（法新社首爾24日電） 在北韓指責南韓在邊境挑起緊張局勢後，北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩督導兩枚「新型」防空飛彈的試射行動。根據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，昨天進行的試射顯示，這兩枚新型飛彈武器系統具有「卓越的作戰能力」。法新社 ・ 4 小時前
俄軍宣稱再奪烏克蘭東部2座村落
（法新社莫斯科23日電） 世界多個國家的領袖持續努力推動俄烏戰爭結束之際，俄羅斯軍方今天宣稱，俄軍在烏克蘭東部頓內茨克州再奪下2座村落，繼續加大烏軍面臨的壓力。俄羅斯部隊正於激烈交戰的烏克蘭東部地區持續緩慢推進，在代價高昂的戰鬥中，一步步逼近烏軍重要防線。法新社 ・ 13 小時前
埃及北部有海灘多人遇溺 最少6人死亡24人受傷
埃及北部一處海灘發生遇溺事件，最少6人死亡，24人受傷。 根據衛生和人口部的聲明，事發海灘位於亞歷山大省阿賈米地區。傳媒報道指一間航空服務學院，當地星期六安排學生前往海灘參加夏令營，在游泳過程中，部分學生被突如其來的巨浪捲走。 衛生和人口部呼籲民眾在海灘遊玩期間，遵守安全指引，避免類似悲劇再次發生。香港電台-國際 ・ 3 小時前
印度郵政及意大利郵政暫停向美國寄送包裹
印度通信部發公告指出，受到美國關稅政策影響，印度郵政部門決定自本月25日起，暫停寄往美國的包裹服務，價值不超過100美元的信件、文件及禮品除外。 歐洲方面，意大利郵政公司在公告中指出，在本月23日起正式暫停向美國寄送包裹，但可以繼續接收發往美國的不含貨物郵件。 美國總統特朗普在上月30日簽署行政命令，從本月29日起暫停對價值800美元及以下的進口包裹，給予免稅待遇。根據本月21日公布的歐美貿易協議具體細節，從歐盟寄往美國的包裹與大多數歐盟輸美產品一樣，將被徵收15%的關稅。香港電台-國際 ・ 9 小時前
以軍坦克據報已進入加沙城中心 報道指數萬預備役軍人將參與攻勢
以色列國防軍的坦克，據報已進入位於加沙城中心的薩布拉街區。 央視新聞引述半島電視台的報道亦指出，以軍之前已經表示在加沙城郊區進行軍事行動，為最終攻佔全城的大規模攻勢作準備。以色列時報就報道， 幾萬名以軍預備役軍人將參加可能於之後幾星期內展開的攻勢。 加沙城位於加沙地帶北部，以色列視為巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的大本營，以及被扣押人員的所在地。以色列總理內塔尼亞胡日前說，已指示立即重啟與哈馬斯的談判，令所有被扣押人員獲釋，並在以色列可以接受的條件下，結束戰爭。以色列安全內閣早前批准關於擊敗哈馬斯的計劃，以軍準備接管加沙城，國內外對此表示反對及作出譴責。 哈馬斯與以色列於上月6日起在卡塔爾首都多哈舉行新一輪間接談判，由於不滿哈馬斯就停火方案所提出的意見，以方同月24日召回談判人員，尋求替代選項，並於本月8日出台接管加沙城的計劃。到本月20日，以色列國防軍發言人表示，以軍已控制加沙城郊區地帶，開始進攻加沙城的第一步。香港電台-國際 ・ 7 小時前
國台辦：民眾再對民進黨惡鬥鬧劇說不 表明「台獨」分裂不得人心
在北京，國台辦被問到對台灣民意代表大罷免昨日進行第二輪投票，國民黨守住全部席位的投票結果有何評論，發言人朱鳳蓮表示，注意到有關情況，指出繼上月26日首輪投票後，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說不，充分表明任何「台獨」分裂及政治操弄都不得人心，必然失敗。香港電台-大中華 ・ 1 小時前
伊朗當局擊斃6名武裝人員並拘捕2人 指他們意圖襲擊關鍵設施
伊朗情報機構和警方在東南部錫斯坦-俾路支斯坦省採取突襲行動，擊斃6名意圖襲擊東部關鍵設施的武裝人員，另拘捕兩人。 伊朗傳媒報道，這群武裝人員配備美製自動武器、手榴彈、榴彈發射器、炸彈背心及多種爆炸裝置，近日從伊朗東部邊境入境，其中7人擁有外國國籍。當局在他們的窩藏點查獲多輛汽車、摩托車等裝備，繳獲的文件亦顯示他們具有以色列背景，可能接受過以色列情報和特勤局訓練。 以色列方面未有回應報道。香港電台-國際 ・ 1 小時前
法國不滿意大利副總理涉法烏言論 指有違信任氣氛及歷史關係
法國外交部就意大利副總理薩爾維尼的言論，召見意大利駐法國大使。 薩爾維尼日前談及法國對烏克蘭的支持時形容，如果想去就自行前往，戴上頭盔、穿上防彈背心及攜帶槍械去烏克蘭，又說意大利的孩子不會去烏克蘭送死。輿論指有關言論的茅頭直指法國總統馬克龍。 法方指責薩爾維尼有關言論是不可接受，與兩國的信任氣氛、歷史關係，以及雙方近來強調高度融合的發展現狀相違背，於是召見意大利駐法國大使提出抗議。 報道指，薩爾維尼領導的右翼聯盟黨是意大利執政聯盟成員之一，近期在多項民意調查中表現不好。薩爾維尼近來多次就法國支持烏克蘭表達不滿，包括指責馬克龍瘋狂、會將歐洲拖入與俄羅斯的戰爭等。香港電台-國際 ・ 5 小時前