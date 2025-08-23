西班牙巴利亞利群島外海 12名移民跳船失蹤

以色列國防軍的坦克，據報已進入位於加沙城中心的薩布拉街區。 央視新聞引述半島電視台的報道亦指出，以軍之前已經表示在加沙城郊區進行軍事行動，為最終攻佔全城的大規模攻勢作準備。以色列時報就報道， 幾萬名以軍預備役軍人將參加可能於之後幾星期內展開的攻勢。 加沙城位於加沙地帶北部，以色列視為巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的大本營，以及被扣押人員的所在地。以色列總理內塔尼亞胡日前說，已指示立即重啟與哈馬斯的談判，令所有被扣押人員獲釋，並在以色列可以接受的條件下，結束戰爭。以色列安全內閣早前批准關於擊敗哈馬斯的計劃，以軍準備接管加沙城，國內外對此表示反對及作出譴責。 哈馬斯與以色列於上月6日起在卡塔爾首都多哈舉行新一輪間接談判，由於不滿哈馬斯就停火方案所提出的意見，以方同月24日召回談判人員，尋求替代選項，並於本月8日出台接管加沙城的計劃。到本月20日，以色列國防軍發言人表示，以軍已控制加沙城郊區地帶，開始進攻加沙城的第一步。

香港電台-國際 ・ 7 小時前