西班牙情歌王子胡立歐遭前員工控性騷

（法新社馬德里14日電） 倡議團體指出，西班牙歌手胡立歐（Julio Iglesias）的兩名前女性員工今天將在檢察官面前作證，指控胡立歐涉及人口販運和性犯罪。

根據「世界女性連線」（Women's Link Worldwide）與「國際特赦組織」（Amnesty International），這兩名女性聲稱2021年在胡立歐位於多明尼加與巴哈馬的住宅工作期間，遭受性騷擾及其他形式的虐待。

「世界女性連線」與「國際特赦組織」表示，1月5日提交給西班牙檢察官的申訴書，列舉了可能被視為「以強迫勞動為目的之人口販運罪」以及「侵害性自由罪」的指控行為。

根據兩個團體收集的證詞，胡立歐曾對這兩名女性「性騷擾、定期檢查手機、限制她們離開工作住所的自由，並要求每天工作長達16小時且沒有休息日」。

其中一名受害女性麗貝卡（Rebeca）為多明尼加籍，案發時22歲，她表示，自己站出來是為了尋求正義，並為這位歌手的其他員工樹立榜樣。

根據「世界女性連線」聲明，麗貝卡說，「我希望告訴她們，要堅強，要勇於發聲，記住他不是無法打倒的」。

司法消息人士對法新社證實，已收到針對胡立歐的申訴，但未提供進一步細節。

這些指控最早由美國電視網「環球電視台」（Univision）與西班牙報紙elDiario.es在昨天的調查報導中披露。

82歲的胡立歐尚未公開回應指控。

「世界女性連線」執行長李歐斯（Jovana Rios Cisnero）今天在記者會上表示，控訴人將在未指定日期向公訴檢察官作證，並稱這是「追求正義非常重要的一步」。

該組織歐洲法律主任費南德茲（Gema Fernandez）表示，申訴是在西班牙提出，而非發生指控的這兩個加勒比海國家，因為西班牙針對性別暴力及人口販運的法律「可能是為這些女性提供司法途徑的可行選項」。

她補充說，檢察官辦公室有6個月時間進行初步調查，如有需要可再延長6個月，以決定是否結案或繼續調查。

在西班牙，相關指控引發強烈反應。

平等部長芮登杜（Ana Redondo）呼籲「全面調查」，副總理狄亞士（Yolanda Diaz）則稱這些指控為「令人毛骨悚然的證詞」。

保守派在野黨「人民黨」（PP）黨魁、胡立歐友人努涅斯（Alberto Nunez Feijoo）表示，聽到這些指控「非常、非常、非常驚訝」。

他今天接受西班牙Telecinco電視台訪問時說：「我們需要確切知道到底發生了什麼，如果有發生的話。我們必須停止揣測。」

胡立歐是史上最成功的拉丁音樂藝人之一，唱片銷量超過3億張。他以浪漫情歌聞名，1970及1980年代大受歡迎，也曾與黛安娜羅絲（Diana Ross）、史提夫汪達（Stevie Wonder）和威利尼爾森（Willie Nelson）等美國歌手合作。

胡立歐公開塑造「拉丁情人」形象，尤其在早期訪問中，他曾大方談論自己的性慾與風流韻事。