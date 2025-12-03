西班牙時隔31年再現非洲豬瘟 業界憂豬肉出口亮紅燈

（法新社馬德里2日電） 西班牙豬肉產業對野豬間日益擴大的非洲豬瘟疫情「深感憂心」，若疫情擴散至養豬場，恐重創這個全球第3大豬肉及相關產品生產國。

西班牙上週在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現兩頭死亡野豬，檢測後證實感染非洲豬瘟，這是自1994年來，西班牙首度出現非洲豬瘟病例。

以下是法新社整理出的相關重點。

●對健康有何衝擊？

非洲豬瘟不會感染人類，但對豬隻而言具高度傳染性且致命，恐對豬肉產業造成毀滅性打擊。

西班牙農業部今天表示，當局在巴塞隆納附近又發現7頭死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。

西班牙全國豬肉生產商協會（Anprogapor）主任伊格拉（Miguel Angel Higuera）說，業界對此「非常憂心」，保護家豬成了「首要之務」。

伊格拉說，週末對感染區域半徑20公里內的養豬場進行篩檢，結果顯示「所有樣本皆呈陰性」。

他強調：「目前對養豬場的直接衝擊為零，西班牙家豬並未傳出非洲豬瘟病例。」

●貿易受到什麼影響？

西班牙每年出口近300萬噸豬肉及豬肉加工品至逾百國，但農業部長普拉納斯（Luis Planas）說，目前已有約1/3進口國為安全起見暫停自西班牙進口。

中國目前仍接受從巴塞隆納以外地區進口的西班牙豬肉。中國是全球豬肉最大消費國、也是西班牙豬肉的最大出口市場。

伊格拉表示，業界正與農業部協商，探討能否在其他地方實施類似的區域性貿易限制。

伊格拉說，衝擊將會持續一段時間，「接下來勢必還會發現更多罹病野豬，我們尚未迎來重返非疫區行列的倒數時刻，這種狀況還會持續一段時間」。

●該如何應對這場危機？

由西班牙農業部與各區共同制定的應變計畫已經啟動，數以百計地區衛生官員、軍方人員和歐洲聯盟（EU）專家正在努力監控疫情。

伊格拉解釋，相關作業規範會規定養豬場之間的距離、規模，以及其內部的健康檢查措施。「我們已向會員發出非常強烈而明確的訊息，要求在可能情況下進一步提升所有生物安全措施」，以防非洲豬瘟滲入養豬場。

伊格拉指出：「我們的難題，也是整個歐洲面臨的問題，就是野豬過度繁殖…我們唯一能做的，就是相信所有防堵疫情的措施能有效運作。」（編譯：劉文瑜）