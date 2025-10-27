尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
西班牙朝聖之路美食之旅 重現千年古道風味於香港
想像一下，不必遠赴西班牙，就能在香港體驗一場穿越千年的味蕾朝聖之旅。位於荔枝角D2 Place One的西班牙風味小館Rustico，正帶來一個令人興奮的美食體驗，讓我們透過八道精心設計的料理，重新走一遍那條充滿傳奇色彩的聖雅各朝聖之路！
千年朝聖路的現代詮釋
來自西班牙加利西亞的總廚Javier Pérez Freire，將自己對家鄉的深情與對傳統的敬意，融入這套「西班牙北部朝聖之路美食巡禮」菜單中。他精心挑選了朝聖路上八個具有歷史意義的地點，從起點龍塞斯瓦列斯到終點聖地亞哥德孔波斯特拉，每一道菜都承載著當地的故事與風土人情。
聖雅各之路不僅僅是一條宗教朝聖路線，它更是一條連接歷史、文化與人性的橋樑。自中世紀以來，無數朝聖者踏上這條路，有的為了信仰，有的為了自我探索，而現在，我們可以透過味蕾來感受這段旅程的深度與廣度。
從龍塞斯瓦列斯的「煙燻三文魚他他配火腿果凍、焗蘋果泡沫及虹鱒子」開始，這道前菜巧妙地呈現了北部山區的清新與豐饒。那綿密的蘋果泡沫仿佛是高海拔地區的清晨薄霧，而煙燻三文魚則帶來了冷冽河流的鮮美。
來到以奔牛節聞名的潘普洛納，「烤白蘆筍配油封西班牙甜椒、魚子荷蘭醬及水煮蛋碎」完美體現了這座城市融合海洋與內陸風味的特色。當地盛產的白蘆筍經過烤製後散發微焦香氣，搭配油封甜椒的濃郁果香，每一口都是對這座充滿活力城市的致敬。
「烤西班牙血腸、梅子醬, 香脆洋蔥」布哥斯血腸是當地代表美食，由米飯和香料特製而成，烤至外皮微焦，內裡柔軟多汁，散發煙燻與辛香料氣息。搭配甜中帶酸的梅子醬，致敬當地豐饒的果園。
萊恩市曾是雷昂王國中世紀首都，以其哥德式教堂及歷史建築聞名。「西班牙流心蛋伴碎西班牙肉腸, 德國馬鈴薯, 新鮮黑松露, 蛋黃醬」以香脆德國馬鈴薯為底，鋪滿鹹香濃郁帶煙燻與辛香氣息的碎肉腸，襯托出奔放的西班牙風味。頂層為濃稠流心蛋，切開蛋黃緩緩流出，帶來絲滑口感與甘香，再加新鮮黑松露與蛋黃醬，令人驚喜！
而拉里奧哈的「拉里奧哈特色燉鱈魚, 烤焗馬鈴薯」則展現了這個以葡萄酒聞名地區的樸實與豐富。新鮮鱈魚搭配傳統醬汁，底層馬鈴薯吸收了醬汁精華，每一口都散發著淡淡焦糖甜味，這正是拉里奧哈地區經典風味的完美呈現。
最令人印象深刻的是阿斯托爾加的「Rubia Gallega風乾熟成肉酥皮」，這道菜使用了被譽為世界頂級肉品之一的加利西亞風乾牛火腿。牛隻在山區以草和玉米飼養，肉質細膩柔軟，帶有堅果和乾果的複雜風味。搭配羊奶芝士的淡酸草本香氣、西班牙藍番茄的酸甜平衡，以及芝麻菜的胡椒刺激感，整道菜層次豐富而和諧。
潘普隆那是納瓦拉地區首府，以中世紀聖殿騎士城堡與鄉村料理聞名。這道「香烤黑毛豬豬腩, 鷹嘴豆醬, 葡萄牙海鮮汁,辣肉腸」這道菜是對當地傳統燉菜的現代演繹：黑毛豬豬腩烤至外皮酥脆、油脂豐腴，肉質細嫩多汁，肥瘦均勻，散發焦香和煙燻氣息。搭配綿密滑順、帶堅果香和淡淡蒜味的鷹嘴豆醬，以及鹹鮮濃郁的葡萄牙海鮮汁，為菜品注入鮮活靈魂。
旅程的終點聖地亞哥德孔波斯特拉，則以一款精緻的甜品薈萃作為完美句號。這不只是一般的甜點拼盤，而是集合了沿路象徵性甜點的慶典之作。從外酥內軟的西班牙油炸圈餅到綿密的栗子蓉，從Q彈的榅桲糕到濕潤的米洛蛋糕，每一樣都訴說著朝聖路上的不同故事，就像一首西班牙與法國風味的交響曲。
總廚Javier以他在米芝蓮星級餐廳的豐富經驗，將家鄉拉科魯尼亞市的風情融入每一道菜中。他不只是在烹飪，更是在訴說故事，分享他對家鄉的熱愛與對傳統的堅持。對於香港的美食愛好者來說，這是一個難得的機會，可以在熟悉的城市環境中體驗異國風情。每一口菜餚都承載著歷史的重量，每一次品味都是對文化的探索。這不僅滿足了味蕾的需求，更豐富了心靈的層次 。
Rustico
地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE地下G01號舖
電話：27434511
