西班牙氣象局：8月熱浪為史上最強

（法新社馬德里24日電） 西班牙本月經歷的一波長達16天的熱浪，該國氣象局今天形容為「有紀錄以來最強烈一波」。

隨森林大火仍在西班牙北部與西部地區燃燒，西班牙國家氣象局（AEMET）指出，8月3日至18日的熱浪初步數據已超越2022年7月創下的紀錄，且平均氣溫比以往的熱浪高出4.6度。

西班牙國家氣象局表示，從8月8日至17日的連續10天，是西班牙自「至少1950年以來」最炎熱的10天。

這波8月的熱浪加劇乾燥如柴火般的環境，助長野火火勢，已造成4人喪生，並迫使數千人撤離家園。

在葡萄牙，也有4人死於野火，當地災害緊急應變單位仍在努力控制火勢。

根據卡洛斯三世健康研究所（Carlos III Health Institute）19日發布的估計，西班牙已有超過1100人死亡與8月熱浪有關。

該研究所先前表示，7月因酷熱導致的死亡人數達到1060人，比2024年7月增加50%。