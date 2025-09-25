「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔

颱風進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！
西班牙深蹲是什麼？
深蹲向來是下半身訓練的代表動作，然而傳統深蹲容易造成對膝蓋的負擔。因此，一種被譽為「膝蓋救星」的新興深蹲方式——西班牙深蹲，在健身圈與物理治療領域中迅速竄紅。西班牙深蹲的特點是使用一條阻力帶固定於膝蓋後方，創造出向後拉扯的支撐力。這樣能幫助身體保持穩定，同時大幅降低膝蓋的負擔。
西班牙深蹲與傳統深蹲有何不同？
如果說一般深蹲的重點在臀部與大腿前側，那麼西班牙深蹲則是刻意強化股四頭肌，並同時保護膝蓋。先將阻力環繞在柱子，然後再把阻力帶環繞在膝蓋後方或穿至膝蓋後方，身體自然而然會維持更直立的姿勢，這讓大腿前側承擔更多發力角色，卻不會把壓力推向膝關節，是兼具安全性與訓練強度的深蹲版本。
這樣的力學結構能減輕髕股關節與髕腱的負擔。對於曾經受過傷，或長期因膝痛而對深蹲裹足不前的人，無疑是更友善的選擇。再加上阻力帶帶來的反向力量，能幫助動作保持在正確軌道，避免膝蓋向內塌陷。
有大學研究指出，西班牙深蹲特別能強化股四頭肌中的內側廣肌與外側廣肌，這兩組肌肉是維持膝蓋穩定和伸展動作的核心。因此，西班牙深蹲是針對護膝需求而優化的專屬訓練。
西班牙深蹲3大好處
西班牙深蹲好處1. 強化股四頭肌
西班牙深蹲能有效強化股四頭肌，當股四頭肌變得更有力，不僅能支撐下肢動作，也能幫助日常如走路、跑步或跳躍時更穩定。這樣的肌肉基礎，等同於替膝蓋加上一層防護罩。
西班牙深蹲好處2. 有助緩減痛症
西班牙深蹲也被用作物理治療的動作中，多篇學術研究指出西班牙深蹲能幫助減緩髕股疼痛症候群或髕腱炎的不適。對於曾因膝痛而被迫中斷運動的人，它是一個安全回歸訓練的方式。
西班牙深蹲好處3. 改善體態
由於進行西班牙深蹲時上半身必須保持直立，長期練習能矯正許多人在深蹲中常見的錯誤姿勢，例如膝蓋內扣。這不只讓訓練更有效率，還能把正確的動作模式帶入日常生活，避免無形中的壞習慣造成身體負擔。
