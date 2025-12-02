騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
西班牙發現7起新非洲豬瘟病例 總病例數增至9起
（法新社巴塞隆納2日電） 西班牙農業部今天表示，當局在巴塞隆納附近再發現7隻死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。
西班牙上週在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟，是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，引發外界對西班牙強大豬肉出口產業的憂慮。
超過100名軍方緊急應變單位成員、加泰隆尼亞（Catalan）地方官員及歐盟專家正合作尋找新病例並防堵疫情。非洲豬瘟對人類無害，但對豬隻極具毀滅性。
農業部聲明指出，實驗室檢測證實在切達尼奧拉德爾巴列斯市（Cerdanyola del Valles）發現的7隻死亡野豬均感染非洲豬瘟，地點「非常接近」首次發現兩隻病例的區域。
聲明補充，對感染區域半徑20公里內的豬場進行檢查後，「未發現症狀或相關病變」。
農業部表示，歐盟執行委員會獸醫緊急應變小組（Veterinary Emergency Team）已於今天加入防疫工作，「評估現場已實施的各項措施並提出建議」，以期「儘速」控制疫情。
若疫情擴散至豬場，恐重創這個全球第三大豬肉及相關產品生產國。
西班牙每年出口近300萬噸豬肉及豬肉加工品至逾百國，不過農業部長普拉納斯（Luis Planas）表示，目前已有約1/3的進口國為安全起見暫停自西班牙進口。
普拉納斯昨天對中國決定繼續接受巴塞隆納以外地區進口豬肉的決定表示歡迎。中國是西班牙豬肉的最大出口市場。
非洲豬瘟目前也蔓延至波羅的海國家與東歐地區，是2014年自俄羅斯傳入。（編譯：陳政一）
其他人也在看
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 14 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 20 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗
宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。Yahoo 地產 ・ 12 小時前
網傳住戶燒成灰燼照片 議員：要尊重死者 當局應嚴肅調查
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災，造成嚴重的傷亡，死亡人數不斷上升。議員江玉歡指有市民報稱討論區內有流傳住戶被燒成灰燼的照片，灰燼上擺上死亡的標示。on.cc 東網 ・ 16 小時前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 15 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 1 天前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 18 小時前
張繼聰、周秀娜劇《小業主戰線》 火災前曾借宏福苑拍攝 ViuTV：劇組將重新調整拍攝安排
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成多人傷亡。今日threads上流傳，由張繼聰、周秀娜主演的ViuTV劇集《小業主戰線》，正是借用宏福苑拍攝，而題材就是小業主反抗法團圍標。今日（2日）ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，現決定重新調整拍攝安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前