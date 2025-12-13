西班牙破獲直升機走私壓縮大麻脂

（法新社馬德里13日電） 西班牙警方今天表示，他們破獲1個犯罪幫派利用直升機從北非國家摩洛哥走私壓縮大麻脂（hashish，又稱哈希什）到西班牙。這是罕見對空中毒品走私的查緝行動。

西班牙人民警備總隊（Civil Guard）在聲明中說，這群走私犯使用的直升機能夠載運500至900公斤的毒品，運抵後先儲放在西班牙南部鄉間的空屋或倉庫，之後再由陸路分別運送到其他歐洲國家。

西班牙警方在摩洛哥、比利時及瑞典的執法單位合作下，於馬拉加省（Malaga）、阿梅里亞省（Almeria）和穆西亞省（Murcia）進行突襲搜索，共查扣其中1架直升機、657公斤哈希什、5把槍械、現金及數輛車，並逮捕6人。

廣告 廣告

由於西班牙與拉丁美洲有緊密關係，又鄰近摩洛哥，因此成為毒品流入歐洲的重要門戶。

儘管這類毒品走私通常是經由海路，西班牙警方過去1年也破獲過數個走私網利用無人機將毒品從摩洛哥運入。