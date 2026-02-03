西班牙總理桑傑士：擬禁止16歲以下用社群媒體

（法新社杜拜3日電） 西班牙總理桑傑士今天表示，西班牙將尋求禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，以保護他們不受色情和暴力等有害內容侵害，使西班牙成為推動類似措施的最新國家。

桑傑士（Pedro Sanchez）在杜拜一場高峰會上說：「西班牙將禁止16歲以下未成年人使用社群媒體。平台必須實施有效的年齡驗證機制，不是勾選幾個框框而已，而是能真正發揮作用的屏障。」

他談到：「我們的孩子今日暴露於他們不應獨自探索的空間，那裡充滿成癮、虐待、色情、操縱與暴力。我們不會再容忍這樣的狀況。」

這位隸屬西班牙社會勞工黨（PSOE）的領導人也承諾修法，讓科技平台執行長「在未能移除非法或仇恨內容時，需承擔刑事責任」。