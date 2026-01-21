西班牙高鐵相撞事故奪42命 國王伉儷親赴視察

（法新社西班牙阿達穆斯20日電） 西班牙南部上週末發生高速鐵路列車相撞事故，奪走42條人命，全國今天開始哀悼3天，國王伉儷視察事故現場。

這起重大事故發生於18日晚間，一列自馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid）的民營業者Iryo列車在南部安達魯西亞自治區（Andalusia）阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝上對向軌道，撞上一列開往維爾瓦（Huelva）的西班牙國家鐵路（Renfe）列車，導致這列迎面而來的列車同樣出軌。

廣告 廣告

安達魯西亞自治區政府表示，截止今晚官方統計死亡人數增至42人，因為稍早在殘骸中又發現一具遺體。當局還說，超過120人受傷，仍有37人在醫院，包括4名孩童。

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Queen Letizia）身穿深色服裝，在事故現場與救難人員握手致意。現場可見扭曲變形的列車殘骸，當時兩列列車共載約500名乘客。

國王伉儷隨後前往鄰近的哥多華市（Cordoba）醫院，慰問部分傷者。

菲利佩六世在離開醫院後對媒體表示，他希望向受難者「傳達全國的關心」。

葡萄牙籍傷者薩爾瓦多（Santiago Salvador）在事故中腿部骨折，他說自己能活下來很幸運。

滿臉傷痕的薩爾瓦多告訴葡萄牙廣播電視台（RTP）：「我整個人被拋飛，感覺就像在旋轉木馬上。這是非常慘烈的事故，現場宛如地獄，好多人傷勢非常嚴重。」

這是西班牙自2013年以來最嚴重的鐵路事故，當年在西北部城市聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）的高速列車出軌事件造成80人喪生。

全國今天進入3天哀悼期，政府大樓降半旗，電視台主播身穿黑色服裝，內閣成員也減少公開露面。政府承諾將對事故原因展開全面且透明的調查。

與2013年事故不同的是，這次出軌發生在直線路段，官員表示，兩列列車也都在速限每小時250公里的範圍內行駛。

西班牙媒體報導，調查人員聚焦於現場一條超過30公分長的軌道裂縫。「世界報」（El Mundo）引述不具名技術人員說法指出，這條裂縫可能是「焊接不良或因列車通行或天氣導致焊接劣化」造成。

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，調查人員正研判鐵軌斷裂是「原因還是結果」。他表示，Iryo列車「幾乎是新的」，而且事發路段最近也剛翻新，這起事故顯得「極其蹊蹺」。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，「從未考慮過有人蓄意破壞的可能性」，「沒有任何跡象顯示有這樣的可能」。

西班牙國家鐵路公司董事長費南德茲（Alvaro Fernandez Heredia）說，幾乎可以排除人為疏失。