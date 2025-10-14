16次走訪西班牙精選 旅遊作家溫士凱推薦：馬德里百年老店、市場小吃、私房餐廳巡禮

馬德里 西班牙美食交會點

▲西班牙料理融合各地文化以及生活態度。圖片提供／溫士凱

「你沒有辦法用一個字或一句話去形容西班牙，因為它的歷史背景和文化實在太豐富了，每個省分都有不同特色。西班牙料理也是，它融合各區域的文化，同時還有很強的辨識度。」溫士凱說。

▲馬德里匯集了西班牙各地的代表美食。圖片提供／溫士凱

馬德里是西班牙首都，自然成為了飲食文化聚集的首善之地，無論是來自安達魯西亞的冷湯，瓦倫西亞的海鮮燉飯，或是萊昂自治區的烤乳豬等，各地經典美味應有盡有。「像是每個地區都有代表的燉飯Paella，有些做法可能跨區就吃不到了，但在馬德里都能找到。」溫士凱說。「更令人驚艷的是，馬德里的主廚們不僅能夠將特色菜肴完美呈現，還能做到精準到位，在全國打響名聲。」

▲完美平衡搭配的燉飯令溫士凱讚不絕口。圖片提供／溫士凱

他舉聖詹姆斯（St. James）餐廳為例，這間位於百貨公司內的燉飯專賣店，雖然不是來自「正宗」原產地，但海鮮燉飯卻是他所吃過最美味的。從開放式廚房，可以看見廚師專注烹調的身影，而飽吸湯汁的米飯滋味豐富又有層次，恰到好處的燉飯米心，伴隨著迷人香氣湧入鼻腔，更是讓溫士凱一口接一口、欲罷不能。

▲雷德餐廳的招牌菜威靈頓牛排。圖片提供／溫士凱

溫士凱也推薦馬德里第一家高級餐廳雷德（Lhardy Restaurante），創立於1839年的餐廳，內部裝潢有如貴族宮殿，讓人彷彿穿越時空化身上流社會。其中馬德里燉菜（Cocido Madrileño）是餐廳的鎮館招牌。而另一道「威靈頓牛排」外層酥皮輕巧香脆，內部粉紅色的牛肉柔軟多汁，火候掌握精準，儘管不是正宗西班牙料理，卻讓他念念不忘，充分展現馬德里大廚融會貫通的高超烹飪技巧。

Tapas餐酒館裡的生活藝術

▲Tapas餐酒館是馬德里以及西班牙飲食文化的縮影。圖片提供／溫士凱

「在馬德里，餐廳不只是提供食物的地方，更像是一種社交場域。」溫士凱說道。「當地人習慣悠閒地品味每一道菜，搭配美酒，和朋友天南地北地聊上幾個小時。我特別喜歡這樣的慢食文化，讓人真正享受當下。」

▲醃橄欖和起司、鯷魚搭配，是經典Tapas菜色。圖片提供／溫士凱

其中，Tapas餐酒館無疑是馬德里飲食文化的縮影，五花八門的下酒小菜Tapas凝聚了西班牙當地的文化和季節特色。溫士凱特別推薦他在Tapas酒館的必點菜色：醃橄欖。他指出，這些顏色和風味各異的橄欖，單吃或許不算特別，但與起司或鯷魚搭配後，能激發出別具一格的美味體驗。

▲軟嫩的烤章魚腳。圖片提供／溫士凱

另一道大眾化的小吃：西班牙可樂餅Croquetas，外層酥脆的可樂餅，包裹著起司、蘑菇、火腿等豐富內餡，無論是作為前菜或小點心都極為合適。此外溫士凱還特別推薦章魚料理，他說：「大章魚要處理得好不容易，但馬德里的章魚一咬就斷，同時飽含大海的鮮美，每次我看到一定會點。」

▲不用特別挑選，只要是當地人多的Tapas酒館就是美味保證。圖片提供／溫士凱

至於要在哪裡品嘗Tapas，溫士凱卻表示，只要看到哪家酒館當地人來人往，大膽進去就對了。此外他也推薦傳統市場的熟食區，馬德里有許多超過百年歷史的市場，這些「馬德里人的廚房」不僅能反映居民日常的飲食生活，市場內也有許多攤商或酒吧提供美味的Tapas。

百年傳統市場接地氣

▲拉帕茲市場充滿色彩美感。圖片提供／溫士凱

提起馬德里的傳統市場，是每一個美食愛好者千萬不能錯過的景點，「傳統市場保留了許多空間元素和人情味，」溫士凱笑著說。「新鮮食材五顏六色，起司也好、橄欖也好，就連攤販的擺設都充滿美感，怎麼拍照都好看。」其中聖米格爾市場（Mercado de San Miguel）獨特的鐵架式棚蓋展現馬德里的建築美學，也是許多遊客必訪的景點。而溫士凱則推薦位於薩拉曼卡（Salamanca）富人區內的拉帕茲市場（Mercado de la paz），成立於1879年的市場環境清幽整潔，少了摩肩擦踵的觀光客，讓溫士凱可以愜意地吃Tapas喝小酒，還能看著往來行人，感受在地的氛圍感。

▲拉茉莉雅（Corral de la Morería）餐廳提供米其林美食與佛朗明哥演出。圖片提供／溫士凱

想要體驗西班牙的文化特色，溫士凱推薦可以用餐同時欣賞佛朗明哥舞蹈的拉茉莉雅（Corral de la Morería）餐廳，他說：「我原本也對表演的餐點不抱期待，沒想到卻意外美味，甚至還拿到米其林一星！」 邊品嘗細膩的套餐料理，邊欣賞動人的佛朗明哥舞，從視覺、聽覺到味覺，所有感官一次滿足。

卡斯蒂利亞-萊昂地區美食旅行

▲漫遊周邊小鎮品嘗伊比利火腿等道地美味。圖片提供／溫士凱

離開車水馬龍的馬德里市區，周邊小鎮也隱藏著許多道地美味。溫士凱特別提到卡斯蒂利亞-萊昂地區（Castilla y León）的熱門小鎮—塞哥維亞（Segovia）以外皮酥脆、肉質細嫩的烤乳豬聞名；大學城薩拉曼卡（Salamanca）則有油花豐富的伊比利火腿和俄羅斯沙拉脆餅Paloma；阿維拉（Ávila）的厚切牛排更是肉食愛好者的最愛。談到如何挑選餐廳，溫士凱分享自己的秘訣：「其實許多飯店附設的餐廳都很會做菜，基本上不太會踩雷。」

「無論是高級餐廳還是街頭小吃，在馬德里，我感到料理不只是食物，更是一種態度，展現出對飲食文化的尊重，這也是讓我對它著迷的地方。」溫士凱說。結合傳統與現代，以及西班牙乃至於世界各地的飲食精髓，在馬德里，無論是初次到訪還是多次造訪，總能發現新鮮的味覺驚喜。

撰文／李芷姍 圖片提供／溫士凱

關於溫士凱

贏得6座廣播金鐘獎最佳主持人得主，曾任「北海道大使」、「關西觀光大使」，泰國國際貢獻獎等殊榮。他的足跡遍布世界五大洲，曾出版21餘本旅遊著作，具有作家、廣播主持人、專業學者、演講師、美食及文創美學講師等多重身份，為文化部列名90年代至今的重要代表作家之一。

blog：

FB：溫士凱 Danny Wen

IG：danny_wen_taiwan

