不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
16次走訪西班牙精選 旅遊作家溫士凱推薦：馬德里百年老店、市場小吃、私房餐廳巡禮
馬德里 西班牙美食交會點
▲西班牙料理融合各地文化以及生活態度。圖片提供／溫士凱
「你沒有辦法用一個字或一句話去形容西班牙，因為它的歷史背景和文化實在太豐富了，每個省分都有不同特色。西班牙料理也是，它融合各區域的文化，同時還有很強的辨識度。」溫士凱說。
▲馬德里匯集了西班牙各地的代表美食。圖片提供／溫士凱
馬德里是西班牙首都，自然成為了飲食文化聚集的首善之地，無論是來自安達魯西亞的冷湯，瓦倫西亞的海鮮燉飯，或是萊昂自治區的烤乳豬等，各地經典美味應有盡有。「像是每個地區都有代表的燉飯Paella，有些做法可能跨區就吃不到了，但在馬德里都能找到。」溫士凱說。「更令人驚艷的是，馬德里的主廚們不僅能夠將特色菜肴完美呈現，還能做到精準到位，在全國打響名聲。」
▲完美平衡搭配的燉飯令溫士凱讚不絕口。圖片提供／溫士凱
他舉聖詹姆斯（St. James）餐廳為例，這間位於百貨公司內的燉飯專賣店，雖然不是來自「正宗」原產地，但海鮮燉飯卻是他所吃過最美味的。從開放式廚房，可以看見廚師專注烹調的身影，而飽吸湯汁的米飯滋味豐富又有層次，恰到好處的燉飯米心，伴隨著迷人香氣湧入鼻腔，更是讓溫士凱一口接一口、欲罷不能。
▲雷德餐廳的招牌菜威靈頓牛排。圖片提供／溫士凱
溫士凱也推薦馬德里第一家高級餐廳雷德（Lhardy Restaurante），創立於1839年的餐廳，內部裝潢有如貴族宮殿，讓人彷彿穿越時空化身上流社會。其中馬德里燉菜（Cocido Madrileño）是餐廳的鎮館招牌。而另一道「威靈頓牛排」外層酥皮輕巧香脆，內部粉紅色的牛肉柔軟多汁，火候掌握精準，儘管不是正宗西班牙料理，卻讓他念念不忘，充分展現馬德里大廚融會貫通的高超烹飪技巧。
Tapas餐酒館裡的生活藝術
▲Tapas餐酒館是馬德里以及西班牙飲食文化的縮影。圖片提供／溫士凱
「在馬德里，餐廳不只是提供食物的地方，更像是一種社交場域。」溫士凱說道。「當地人習慣悠閒地品味每一道菜，搭配美酒，和朋友天南地北地聊上幾個小時。我特別喜歡這樣的慢食文化，讓人真正享受當下。」
▲醃橄欖和起司、鯷魚搭配，是經典Tapas菜色。圖片提供／溫士凱
其中，Tapas餐酒館無疑是馬德里飲食文化的縮影，五花八門的下酒小菜Tapas凝聚了西班牙當地的文化和季節特色。溫士凱特別推薦他在Tapas酒館的必點菜色：醃橄欖。他指出，這些顏色和風味各異的橄欖，單吃或許不算特別，但與起司或鯷魚搭配後，能激發出別具一格的美味體驗。
▲軟嫩的烤章魚腳。圖片提供／溫士凱
另一道大眾化的小吃：西班牙可樂餅Croquetas，外層酥脆的可樂餅，包裹著起司、蘑菇、火腿等豐富內餡，無論是作為前菜或小點心都極為合適。此外溫士凱還特別推薦章魚料理，他說：「大章魚要處理得好不容易，但馬德里的章魚一咬就斷，同時飽含大海的鮮美，每次我看到一定會點。」
▲不用特別挑選，只要是當地人多的Tapas酒館就是美味保證。圖片提供／溫士凱
至於要在哪裡品嘗Tapas，溫士凱卻表示，只要看到哪家酒館當地人來人往，大膽進去就對了。此外他也推薦傳統市場的熟食區，馬德里有許多超過百年歷史的市場，這些「馬德里人的廚房」不僅能反映居民日常的飲食生活，市場內也有許多攤商或酒吧提供美味的Tapas。
百年傳統市場接地氣
▲拉帕茲市場充滿色彩美感。圖片提供／溫士凱
提起馬德里的傳統市場，是每一個美食愛好者千萬不能錯過的景點，「傳統市場保留了許多空間元素和人情味，」溫士凱笑著說。「新鮮食材五顏六色，起司也好、橄欖也好，就連攤販的擺設都充滿美感，怎麼拍照都好看。」其中聖米格爾市場（Mercado de San Miguel）獨特的鐵架式棚蓋展現馬德里的建築美學，也是許多遊客必訪的景點。而溫士凱則推薦位於薩拉曼卡（Salamanca）富人區內的拉帕茲市場（Mercado de la paz），成立於1879年的市場環境清幽整潔，少了摩肩擦踵的觀光客，讓溫士凱可以愜意地吃Tapas喝小酒，還能看著往來行人，感受在地的氛圍感。
▲拉茉莉雅（Corral de la Morería）餐廳提供米其林美食與佛朗明哥演出。圖片提供／溫士凱
想要體驗西班牙的文化特色，溫士凱推薦可以用餐同時欣賞佛朗明哥舞蹈的拉茉莉雅（Corral de la Morería）餐廳，他說：「我原本也對表演的餐點不抱期待，沒想到卻意外美味，甚至還拿到米其林一星！」 邊品嘗細膩的套餐料理，邊欣賞動人的佛朗明哥舞，從視覺、聽覺到味覺，所有感官一次滿足。
卡斯蒂利亞-萊昂地區美食旅行
▲漫遊周邊小鎮品嘗伊比利火腿等道地美味。圖片提供／溫士凱
離開車水馬龍的馬德里市區，周邊小鎮也隱藏著許多道地美味。溫士凱特別提到卡斯蒂利亞-萊昂地區（Castilla y León）的熱門小鎮—塞哥維亞（Segovia）以外皮酥脆、肉質細嫩的烤乳豬聞名；大學城薩拉曼卡（Salamanca）則有油花豐富的伊比利火腿和俄羅斯沙拉脆餅Paloma；阿維拉（Ávila）的厚切牛排更是肉食愛好者的最愛。談到如何挑選餐廳，溫士凱分享自己的秘訣：「其實許多飯店附設的餐廳都很會做菜，基本上不太會踩雷。」
「無論是高級餐廳還是街頭小吃，在馬德里，我感到料理不只是食物，更是一種態度，展現出對飲食文化的尊重，這也是讓我對它著迷的地方。」溫士凱說。結合傳統與現代，以及西班牙乃至於世界各地的飲食精髓，在馬德里，無論是初次到訪還是多次造訪，總能發現新鮮的味覺驚喜。
撰文／李芷姍 圖片提供／溫士凱
關於溫士凱
贏得6座廣播金鐘獎最佳主持人得主，曾任「北海道大使」、「關西觀光大使」，泰國國際貢獻獎等殊榮。他的足跡遍布世界五大洲，曾出版21餘本旅遊著作，具有作家、廣播主持人、專業學者、演講師、美食及文創美學講師等多重身份，為文化部列名90年代至今的重要代表作家之一。
blog：
FB：溫士凱 Danny Wen
IG：danny_wen_taiwan
點此看原始內容
其他人也在看
英文名字別亂取！「這11個名稱」在美國違法，Candy、Baby恐被當特種行業
台灣人取名時，會盡量避開不好的諧音，沒想到英文命名也有禁忌！根據外媒報導，目前有11個英文名字被美國視為違法，包含耶穌基督、聖誕老人等名字都不能用，若違反規定恐為自己和孩子帶來困擾。這些禁忌不僅反映出食尚玩家 ・ 44 分鐘前
為穿婚紗半年狠甩16公斤！日本女孩分享「婚前瘦身秘訣」，58→42kg變美更零復胖
對許多女孩來說，人生最重要的時刻之一，莫過於穿上夢寐以求的婚紗，迎接屬於自己的浪漫婚禮。為了在大日子裡能以最完美的狀態亮相，不少新娘都會在婚前挑戰減肥。而日本一位網紅 Sawaco，就是最勵志的代表。女人我最大 ・ 17 小時前
再出色的卡夫卡也有「不想上班」時刻！23個藝術家「逃避現實」故事，也許能治癒職場倦怠感｜誠品書店《閱見自己》
你也有職場倦怠、Burnout、不想上班的日子嗎？這是正常的，因為再出色的人們，都會有「不想上班」的時刻！金南今的作品《不想上班的日子就讀卡夫卡》，透過細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮故事，例如巴爾札克、梵谷、海明威與安迪‧沃荷等大人物，都會有壓力與焦慮、想逃離現實的時刻。卡夫卡本人原本也是個平凡的保險公司文員，在平衡寫作夢想與生活，當中也有妥協、無力感與掙扎等情緒。也許透過他們的故事，大家會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 44 分鐘前
「泡完溫泉要喝什麼」第一名不是牛奶？實際訪問20位日本人的結果揭曉！
日本人不分男女老少都超愛泡溫泉，並且在日本動畫與漫畫裡，常常會出現泡完溫泉之後馬上拿一杯牛奶來喝的場景，但是為什麼泡完溫泉就一定要喝牛奶呢？ 今天LIVE JAPAN為了解決「到底日本人泡完溫泉都會喝什麼？」的疑問，訪問了20位日本人並詢問「泡完溫泉想喝的東西」之後，整理出了許多相關的回答，大家覺得泡完溫泉痛快的流完一身汗之後「想大口大口喝！」的飲品是什麼呢？趕快來看看吧！LIVE JAPAN ・ 45 分鐘前
蘿蔔食譜│日式滷蘿蔔 加一樣嘢烚蘿蔔去澀味
近來去街市都會見到一種細細長長的耙齒蘿蔔，耙齒蘿蔔又叫早水蘿蔔或白玉蘿蔔，雖然細細條，但比大蘿蔔更清甜，具有健脾開胃、消滯下氣、清熱化痰、解毒消腫等功效，用日式的滷煮方式去煮便可吃到蘿蔔的清甜。在加入味醂醬油滷煮前，用少許白米去煮一煮，清甜味會提升，即睇如何製作日式滷蘿蔔：Yahoo Food ・ 1 天前
梁漢文赴柬埔寨商演獲加場 自爆被誤認是另一男藝人
參加新秀歌唱大賽出身的53歲歌手梁漢文（Edmond），歷年來以《纏綿遊戲》、《七友》、《好朋友》等金曲而為人熟悉...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聲秀 ｜陳卓怡被Foul 導師泳兒喊到面都紅晒：希望你有機會畀大家見到你得人鍾意嘅性格
本集不少參賽者抱病上陣，但仍專業地完成有水準演出。先說蘇永康組的甄敏芳Jenny，雖然演出前連日發燒、但Jenny仍堅持完成比賽Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
劉嘉玲梁朝偉看NBA中國賽 與周凱旋俞琤同坐第一排 46歲章子怡激罕現身
NBA中國賽相隔6年重磅回歸，前日（10月10日）於澳門舉行NBA季前賽，現場名人明星球星多不勝數，除了有姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
Trip.com於10月13至17日舉行「8周年狂歡」活動，一連串旅遊優惠包括一口價來回機票、 一口價酒店、門票及體驗快閃優惠、信用卡優惠代碼等，當中10月16日晚上推出$588起東京經濟艙來回機票，旅遊日期到下年1月31日，換言之好大機會紅葉季、聖誕、跨年等檔期都適用，打算返鄉下的各位記得留意！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
台北機票優惠｜長榮航空飛台北只要$388！一口價連稅包23KG行李
旅遊不需要大費周章計劃，只要一個周末就可以起行！多年來都是港人快閃首選地的台北，將於在10月13日有激抵價來回機票優惠，只要$388起就搭到長榮航空到桃園機場，價錢已連稅、包23KG寄艙行李，十分抵玩～即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達
前海華發冰雪熱雪奇蹟成深圳近期最熱門景點，現時想特登安排北上去玩雪，已經有得選擇由香港點對點直達的交通方式——直通巴士！港九新界多區都有上車點，約1小時就去到華發冰雪世界，部分車站每日更有超過20個班次，輕鬆隨時出發，單程車票只需$70，即睇內文上車地點！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
機票優惠｜北京、重慶來回機票連稅$588起！連稅包23KG行李、2026年1月31日前出發
Trip.com又推出超抵機票優惠！適逢Trip.com 8周年，推出一連串機票優惠，經常北上的你，不妨去遠啲，可以考慮探索一下歷史文化之都北京，以及現代建築與老城交融之地重慶。 Trip.com將於10月14日9pm起推出一口價低至$588機票優惠，票價已連稅及23KG行李，可於2026年1月31日前出發！想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 23 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 18 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前