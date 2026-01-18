曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
西班牙2列高鐵脫軌已知10死
（法新社馬德里18日電） 西班牙緊急救援單位今天指出，南部發生兩列火車相撞事故，已知至少10人死亡。
警方發言人最初告訴法新社，發生在哥多華省（Cordoba）的這起事故已知5人死亡，不久後將罹難人數更新為10人。
西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）在X平台表示，一列從馬拉加（Malaga）開往馬德里的列車在阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝到對向軌道，與迎面而來的另一列列車相撞，導致對向列車也出軌。
安達魯西亞自治區（Andalusia）緊急服務單位發言人告訴法新社：「我們接獲民眾報案，表示現場有人受傷和受困。」
一名目擊者向西班牙國家電視台（TVE）表示，第一列列車其中一節車廂完全翻覆。
電視畫面可見醫療及消防人員在現場搶救。
當時搭乘其中一列車的西班牙國家廣播電台（RNE）記者表示，撞擊時感覺就像「一場地震」。他說，乘客們拿起緊急安全鎚擊破車窗逃出。
西班牙媒體報導，兩列列車上共有約400名乘客。
總理桑傑士（Pedro Sanchez）在聲明中表示，正「密切關注」事態發展。
馬德里自治區政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）表示，如有需要，馬德里自治區的醫院將提供安達魯西亞協助。
馬德里與安達魯西亞間鐵路交通已經暫停。
