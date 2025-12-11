西環商廈單位起火冒濃煙 射水撲熄無人傷

【Now Sports】皇家馬德里主場不敵曼城，教練沙比阿朗素帥位隨時不保，他輸波後感謝球員奮戰到底，不能要求更多。皇馬在這場周三歐聯被曼城反勝2:1，是繼西甲被切爾達所敗後，在主場兩連敗。球隊近8戰僅兩勝，如今在西甲落後宿敵巴塞隆拿4分，而在歐聯跌至第7位，西班牙傳媒廣泛指沙比阿朗素隨時烏紗不保。事實上，當皇馬於周日不敵切爾達後，球會高層已即時召開會議，而今仗被曼城打敗更可能成為沙比保帥戰的最後一根稻草。他賽後並沒怪責球員：「球員拼到最後一口氣，所以我沒有怨言。我為球員的態度感激不已，大家必須繼續前進。」「戰果並非我們所想，必須自我批判……不過繼續努力，相信可度過，因為一切事情總會過去，我深信大家可做到。」沙比續說。今仗建功者洛迪高則說：「這是對我們及他（沙比）而言的艱難時刻。事情不如意……我們想向人們展示，大家與教練團結一致。」

now.com 體育 ・ 4 小時前