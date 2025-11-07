專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
西環城巴撞地盤鐵架爆玻璃窗 六旬男乘客受傷送院
西環一輛巴士發生爆玻璃事故。
今日（7日）早上7時46分，一輛4P線雙層城巴沿西環域多利道上斜、往香港仔方向行駛，駛至70號對開時撞到路邊斜坡地盤的鐵架，巴士上層左邊兩塊玻璃窗應聲碎裂，一名六旬男乘客閃避不及受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，為男乘客包紮，再由救護車將他送往瑪麗醫院治理。巴士公司及警方正在調查事故原因。據了解，現場為土木工程處一個斜坡地盤，近路邊有一列鐵架和圍網，約6米長的部分鐵架疑曾經向外傾斜，工人事後在場將它穩固。
