西環小學被爆竊 男子空手而回被捕

警員檢獲疑犯犯案時的衣物及爆竊工具



西營盤一間小學本周三被爆竊，經點算後，學校並無財物損失。一名41歲本地男子被捕，警方正調查有否牽涉更多案件。

男子經窗戶爬入學校

警方在本周四接報，指一間位於西營盤的小學窗戶被破壞，校舍懷疑被爆竊。閉路電視顯示一名男子在前一晚，經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。

警方翻查閉路電視片段，成功鎖定疑犯身份，昨日在疑犯位於彩虹的住所附近，以「入屋犯法」罪拘捕他。警員檢獲疑犯犯案時的衣物及爆竊工具，被捕男子報稱是裝修工人，現正被扣留調查。

