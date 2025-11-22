44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
西環小學被爆竊 男子空手而回被捕
西營盤一間小學本周三被爆竊，經點算後，學校並無財物損失。一名41歲本地男子被捕，警方正調查有否牽涉更多案件。
男子經窗戶爬入學校
警方在本周四接報，指一間位於西營盤的小學窗戶被破壞，校舍懷疑被爆竊。閉路電視顯示一名男子在前一晚，經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。
警方翻查閉路電視片段，成功鎖定疑犯身份，昨日在疑犯位於彩虹的住所附近，以「入屋犯法」罪拘捕他。警員檢獲疑犯犯案時的衣物及爆竊工具，被捕男子報稱是裝修工人，現正被扣留調查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/西環小學被爆竊-男子空手而回被捕/621158?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色
UNIQLO 這個秋冬的聯乘企劃可說是一浪接一浪，繼 NEEDLES 及 JW ANDERSON 後，再度投下震撼彈——KAWS 正式以「駐店創作人」（Artist in Residence）身份重返！Yahoo Style HK ・ 1 天前
獨行賊潛西營盤學校企圖爆竊 空手而回翌日彩虹落網
【on.cc東網專訊】上周四(20日)早上，執法部門接報指西營盤一間學校的窗戶被破壞，懷疑遭賊人爆竊。警員翻查閉路電視片段，發現案發前一晚(19日)，一名男子經窗戶爬入學校後，一度在校內徘徊，企圖爆竊。幸學校經點算後，證實沒有財物被盜。on.cc 東網 ・ 21 小時前
雙非嬰腦癱案｜醫委會覆核決定收回永久擱置研訊決定
【Now新聞台】醫委會研訊小組就早前永久擱置雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。經商議後，主席鄧慧瓊收回早前決定。 男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師指，案件已延誤15年，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。而醫委會研訊小組覆核聆訊商議後，決定收回永久擱置的決定。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
西環掛P牌Tesla與電單車互撼 鐵騎士受傷送院
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今日(22日)接近下午1時，一輛電單車沿城西道行駛，懷疑在堅尼地城游泳池對開切線時，撞上鄰線一輛掛「P牌」的Tesla電動車。姓劉(59歲)鐵騎士倒地受傷，他報稱臀部疼痛，由救護車送往瑪麗醫院治理；涉事Tesla左邊車身受on.cc 東網 ・ 21 小時前
「機艙老鼠」阿布扎比抵港航班偷信用卡 52歲內地漢被捕
機場警區發生盜竊案。 昨日（20日）一班由阿布扎比飛往香港的航班上，有兩名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報後到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名52歲的內地男子，他現正被扣留調查。調查顯示，該名男子懷疑盜取機上兩名乘客的信用卡。案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進am730 ・ 1 天前
警旺角截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方清晨在旺角截查一輛可疑私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 被捕男司機鎖上手銬，押到涉事私家車旁邊調查，緝毒犬亦到場協助蒐證。清晨5時許，警方在豉油街與砵蘭街交界截查一輛可疑私家車，在車內搜出多包懷疑毒品，當場拘捕司機。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
警方私家車涉撞斃六旬漢 男警被控不小心駕駛 明年1月再訊
2025 年 5 月，46 歲男警涉於旺角駕駛警方私家車，撞到一名 60 歲外籍男子，送院搶救後不治。涉事男警被控一項「不小心駕駛」罪，周五（21 日）在九龍城裁判法院首次提堂。法庭線 ・ 1 天前
全球最大「梵高比卡超」卡牆出現 陳智思：買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢
全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日在灣仔揭幕，為期2天的展覽預計將吸引超過23,000人次入場。現場砌出全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值接近500萬港元，全場共有逾120間海內外參展商。身兼西九文化區主席兼團結香港基金主席的陳智思形am730 ・ 17 小時前
維港渡海泳逾3700人參與 泳總冀可增至1萬人(陳佩彤報道)
【Now新聞台】維港渡海泳主辦方泳總期望未來可容納1萬人參與，如果不夠救生員，會嘗試向內地借用。 做好熱身，把號碼寫上身，加上一點氣勢，就應該準備好下水參加維港渡海泳。上海旅客許先生：「就很開心，反正應該也沒有其他的機會可以在維港游泳。」渡海泳選手陳先生：「相當之驚喜，前幾日很冷，我以為天氣會持續這麼冷，但今天天氣風和日麗。」但似乎不是人人都這樣想。選手：「今日很冷。」文化體育及旅遊局局長羅淑佩在起點灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為賽事鳴槍，先出發的是競賽組，要鬥快游約一公里到尖沙咀星光大道，怕比賽有壓力，可以參加優悠組。渡海泳選手Eugene：「最辛苦是最後一段，真的拼命衝最後一段，最後很累但都要捱下去。」深圳旅客劉先生：「本來去年也報名了，去年因為颱風取消了，所以今年覺得一定要彌補這個遺憾，所以專門跑過來。」優悠組年齡層較廣，包括剛好夠12歲年齡下限的他。渡海泳選手Nester：「今日的浪有點大及有很多叔叔在這裡游泳，所以間中會被撞到，要游外面一點。」即使不良於行，都無阻他挑戰自己。渡海泳選手黃先生：「我自己的能力做得到時，我就做完它，到將來做不到的時候回頭想，(若)我做得到但沒有做，我怕now.com 新聞 ・ 21 小時前
尹錫悅再被起訴 涉干預海軍陸戰隊員死亡案 施壓推翻軍方調查 11 名前高官同被起訴︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓就一名海軍陸戰隊軍人死亡案件的調查出現新發展，負責調查的特別檢察組表示，已起訴前總統尹錫悅，指他涉嫌向軍方施壓干預調查。同案另外有 11 名前高級安全及國防官員被檢方起訴。尹錫悅否認所有指控。Yahoo新聞 ・ 1 天前
男生健身中心更衣室偷拍判社服 稱受ADHD影響 官：兩碼子事
一名21歲男學生今年5月在連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的新蒲崗分店，用手機偷拍更衣室內的女中學舊同學。他早前承認一項窺淫罪，周四（20日）於九龍城裁判法院判刑。辯方求情指被告患過度活躍症(ADHD)，擔心其教師夢破碎。裁判官曾慶東直指過度活躍症與偷拍是兩碼子事，不應歸咎病情，惟考慮到被告初犯及認罪，終判處1am730 ・ 1 天前
Whatsapp帳戶騎劫騙案一周逾50宗總損失逾600萬 租客遭偽冒物業代理呃68萬
警方「守網者」社交平台公布，過去一周，警方共接獲逾50宗Whatsapp帳戶騎劫騙案，總損失逾600萬港元。AASTOCKS ・ 1 天前
華囚犯涉買通曼谷獄警 獲安排性服務
【on.cc東網專訊】泰國曼谷中央監獄近日爆出懷疑貪污案件，有獄警收取高達7位數字賄賂，向被關押在內中國重犯提供各種VIP待遇，甚至安排華籍性工作者提供性服務。泰國獄政廳周五（21日）公布已調離相關人員，同時聯同多個部門調查。on.cc 東網 ・ 22 小時前
煽動分裂罪成判囚5年 因23條不獲提早釋放 馬俊文刑滿出獄
人稱「第二代美國隊長」馬俊文，被指 2020 年多次叫喊港獨口號，經審訊被裁定「煽動分裂國家」罪成，判囚 5 年。受「23 條」新安排影響，他不獲獄中行為良好減刑，未能提早獲釋（時序見內文圖）。法庭線 ・ 1 天前
涉刀捅友人致死 地盤工誤殺罪罪成 判囚10年
【on.cc東網專訊】一名地盤工於2022年在其彩虹邨紅蕚樓住所內，疑因金錢糾紛以牛肉刀刺死上門的友人，他否認一項謀殺罪。經審訊後，由4女3男組成的陪審團早前一致裁定他謀殺罪脫，但一致裁定他以非法危險行為誤殺死者的誤殺罪罪成。案件今（21日）於高院進行求情及判刑on.cc 東網 ・ 1 天前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 21 小時前
將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 15 小時前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 1 天前
歷史博物館遇竊 上衣及帽子展品被盜
尖沙咀歷史博物館發生懷疑盜竊案，職員報案指，發現一件上衣及一頂帽子的展品不見了，警方正調查事件。 康文署回覆傳媒查詢時表示，職員昨日下午發現「香港多面體」展覽系列 ：「萍寄金山—香港與加州華僑生活」展覽內，有一件上衣和一頂帽子的場景道具不見了。職員隨即翻查閉路電視片段，並報警求助。 展廳內沒有文物am730 ・ 22 小時前