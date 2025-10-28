西環小巴失控剷行人路 一女途人倒地受傷

【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前