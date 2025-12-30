西環邨及馬頭圍邨居民對清拆重建各有看法 梁文廣指整條邨搬有助居民適應(容裕礽報道)

【Now新聞台】西環邨及馬頭圍邨樓齡大約60年，有居民說不捨得，但邨內設施陳舊，希望將來有更好居住環境；亦有居民擔心搬遷較麻煩，希望一動不如一靜。

馬頭圍邨2028年開始分兩期清拆重建，在這裡的老街坊都有不同意見。

馬頭圍邨居民王女士：「我們住了幾十年了，很不捨得，如果真的要搬都無法了，都要適應一下。」

馬頭圍邨居民何先生：「是有一些鋼筋有問題，石屎剝落，是有些這樣的情況，但如果不拆，我就覺得更好。」

馬頭圍邨居民黃先生：「即使只是搬至『隔離街』都是要處理很久，即一動不如一靜。」

廣告 廣告

九龍城區議員關浩洋：「其實我們都向房委會表達過，我們都希望房委會保持一個彈性，可以容許向外搬遷的居民日後都可以遷回這邨。」

至於2029年拆邨的西環邨，居民就表示早已有心理準備。

西環邨居民：「(重建)說了數十年，都沒有選擇，亦沒有說喜不喜歡，要搬走就全部都要搬。」

西環邨居民：「不會不捨得，這裡已經舊了，有新的環境都是一個開始。」

西環邨是房委會在中西區唯一個屋邨，依山而建，數十年來見證這區發展。

今次西環邨及馬頭圍邨重建，基本上跟彩虹邨及華富邨重建計劃同時進行，身兼房委會委員的立法會議員梁文廣相信當局有足夠人手應對。

立法會議員(九龍西)梁文廣：「所有的重建都不是今天提出，明天就會動工，其實都會一段所謂的滾動期，有一個規劃期的時間，所以倒過來說，早些就著不同的舊邨制定重建時間表，應該更方便房委會在資源的安排上可以更靈活，所以我認為現在的安排是合適。」

梁文廣認為如果日後還有其他舊邨需要重建，當局都應該參考西環邨的做法，盡量安排整條邨的居民一次過搬遷，方便居民適應。

#要聞