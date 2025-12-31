西環邨及馬頭圍邨重建 有議員指須加密小巴班次方便長者來往

【Now新聞台】西環邨及馬頭圍邨重建，下月諮詢區議會。有中西區區議員就指，須加密小巴班次方便長者來往，安置西環邨居民的加惠民道一期。有九龍城區區議員就認為，新美東邨配套欠奉，馬頭圍邨居民會傾向選擇搬往土瓜灣道。

九龍城區區議員關浩洋：「單從地理上看，(新美東邨)那邊的生活配套主要是靠龍城舊區，但反過來大家都知道，龍城舊區市區重建是大範圍的更新，現在看到的生活配套我相信可能還要多些提升，配合新美東邨入伙。」

中西區區議員劉天正：「因現在西環邨，大家都是港鐵站一出就可步行回家，雖然都是有些地勢，但可通過升降機方式解決，未來若西環邨重建時要行上加惠民道第一期公營房屋，可能要經外面一條大斜路，對邨內老人家可能要依賴交通工具，例如小巴，未來我們要真真正正加密小巴班次。」