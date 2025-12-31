西環邨和馬頭圍邨重建方案出爐 議員稱應提供多個調遷選項

【on.cc東網專訊】兩個已逾60年歷史的市區屋邨，西環邨和馬頭圍邨的重建清拆及遷置方案昨日(12月30日)出爐。房委會建議，西環邨的清拆及搬遷可於2029年一次過進行，而馬頭圍邨則分兩期清拆，首期清拆受影響住戶，將於2028年搬遷至新美東邨及土瓜灣道公營房屋發展項目。立法會議員梁文廣今日(12月31日)在電台節目表示，目前大部分老舊屋邨都位於已發展區，安排所有居民「一對一」調遷至相同屋邨十分困難，建議日後重建其他屋邨時，考慮提供多個調遷選項，他指，提供更多調遷選項是好事，接收更多調遷居民，可加快重建步伐。

另外，對於「樂建居」項目再觸礁，東涌用地將交由房協興建資助房屋，梁稱有機會是因現時的招標模式影響私人發展商對項目的興趣。但樂建居仍然是政府的重要手段，在樓市向好無法由房委會興建資助房屋時，樂建居可以吸引私人發展商，在優惠條件下興建項目。

