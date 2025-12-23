西環電車撞斃3歲女童 司機不小心駕駛罪成判囚4周 准保釋候上訴

去年 8 月，一輛電車駛至德輔道西近堅尼地城泳池對開時，撞倒衝紅燈的 4 名途人，其中 3 歲女童被捲入車底，送院不治。電車司機被裁定不小心駕駛罪成，周二（23 日）在東區裁判法院被判監禁 4 星期。被告聞判時眼泛淚光，他獲准保釋等候上訴。



裁判官指被告缺乏專注、沒留意行人故無法及早煞車，終釀 1 死 3 傷。然而，電車因構造沒法「扭軚」，亦需時煞停，案中碰撞無可避免，屬減刑因素。

原被控危駕引致他人死亡罪

被告李要東（案發時 49 歲、現年 50 歲，報稱電車司機），原被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，後被改控「不小心駕駛」罪。修訂控罪指，他於 2024 年 8 月 15 日，在西環德輔道西（東行）近燈柱 26170 堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛登記號碼 38 的電車。

法庭早前為被告索取背景報告。辯方周二引述報告指，被告還押兩周期間反省、與感化官合作，願承擔法律責任。辯方另呈其妻兒、上司求情信、同事聯署信件，提及被告是盡責父親，工作表現獲公司肯定，曾兩年獲得「最佳車長獎」，希望法庭從輕發落，採納較低量刑起點，甚至判處今天能獲釋的刑期。

官：碰撞無可避免惟被告缺乏專注

暫委裁判官鍾穎詩指，被告經審訊後定罪，背景報告正面，求情信反映他盡忠職守。官指，案發時正下雨，被告前方視線開闊，沒證據顯示其視線受阻，他以時速 16 公里行駛，惟缺乏專注、沒留意行人，故無法在更早時間煞車，最終造成 1 人死亡、3 人受傷。

官續指，本案獨特性在於電車構造無法「扭軚」，「冇扭左扭右迴避」，亦需時煞停，碰撞是無可避免，是本案大大減刑因素。官考慮被告良好駕駛紀錄、無定罪紀錄，背景非常良好，判處監禁 4 星期。被告聞判時一度眼泛淚光，他獲准以一萬元保釋等候上訴。

官月初裁決時指，被告庭上辯稱事發前留意到 4 名事主，曾發出「叮叮」警示聲及減速，惟在錄影會面下，則對相關問題稱不知道，故拒納其庭上供詞。官認為，當 4 名事主踏出安全島時，若被告專注駕駛應可及早煞車，雖無法避免碰撞，亦不致死傷者被捲入車底。