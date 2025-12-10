西環電車撞斃3歲女童 司機不小心駕駛罪成還押 官：若及早煞車不會致死傷者捲入車底

去年 8 月，一輛電車沿堅尼地城海旁東行，駛至德輔道西近堅尼地城泳池對開時，撞倒衝紅燈的 4 名途人，其中 3 歲女童被捲入車底，送院後不治。49 歲電車司機原被控「危駕致他人死亡」，其後被改控「不小心駕駛」。他不認罪受審，周二（9 日）在東區裁判法院被裁定罪成，還押候判。



裁判官指，被告庭上辯稱事發前留意到 4 名事主，曾發出「叮叮」警示聲及減速，惟被告在警方錄影會面下，對相關問題均稱不知道，故拒納其庭上供詞。官又指，當 4 名事主踏出安全島時，若被告專注駕駛應可及早煞車，雖無法避免碰撞，亦不會導致死傷者被捲入車底，認為判監屬無可避免。

官：急剎時死傷者已捲入車底

暫委裁判官鍾穎詩裁決時指，「不小心駕駛」罪的法律原則，為被告駕駛表現是否謹慎小心，而辯方爭議被告案發時沒超速，亦沒違反交通燈號，反觀本案死傷者當時衝紅燈。

官引述交通意外重組專家報告指，涉案電車在碰撞前以時速 16 公里行駛，4 名途人於碰撞前約 1 秒踏出安全島。若假設被告的反應時間為 0.9 秒，案發時亦難以及時剎停電車，意外或屬無可避免。

裁判官續指，明白電車無法「扭軚」躲避前方物件，但閉路電視可見，4 名死傷者踏出安全島後 1 秒已被撞到，彈至電車前方，惟電車繼續直駛，直至死者捲入車底，即碰撞後 3 秒才停定。官認為事發經過符合專家報告所指，即於電車急剎時，死傷者已被捲入車底。

事發圖片來源：馬路的事討論區 FB 群組

官拒納被告稱事發前已發現途人

被告在庭上供稱，案發前在電車站上落客時，已留意到有 4 名途人站在安全島等候過路，當時曾發出「叮叮」警示聲及減速，及後見到有傷者踏出安全島已煞停電車。

官認為，被告全盤推翻其錄影會面內容，提到警方在會面中，曾問被告碰撞前安全島有沒有人、他有否採取措施避免碰撞等，被告均回應不知道，又指自己聽到車底有聲響才剎車。官引述被告庭上解釋，指錄影會面時感到「好亂、好慌」，又指礙於文化差異及學歷低，不解警戒的意思，當時一心想回家。惟官認為，被告在錄影會面中沒有任何異樣，故拒納其庭上供詞。

官：沒專注駕駛致無法更早剎車

官續指，4 名死傷者在安全島時已有所移動，並繼續向馬路前行，若被告當時有適當的謹慎和專注，必定會在 4 人踏上馬路的黃線前停車，雖然停車無法避免碰撞，但不會導致有人被捲入車底。

官又指，當有途人包括女童站在安全島時，一個合理、專注的駕駛者應加倍留神，甚或作出隨時剎車的準備，認為被告案發時沒專注駕駛，以致無法在更早時間剎車，裁定被告「不小心駕駛」罪成。被告聽取裁決期間一度落淚。

求情：向死傷者家屬道歉 官明言判囚

辯方求情指，被告 2019 年從內地來港生活，任職電車司機，與妻子育有兩名兒子，是好丈夫、好父親，亦是家庭經濟之柱，曾於 2022 至 2023 年獲選最佳車長，過往沒任何刑事及交通定罪紀錄，現於電車廠擔任散工。

辯方續指，本案意外屬不幸事件，被告對此感到非常內疚和自責，冀藉法庭向死傷者家屬致以深切慰問，並承諾未來會以更小心、謹慎的態度駕駛，絕對不會重犯。辯方希望法庭考慮被告案發時沒有違反交通規例，且本案屬可能不可避免的意外，懇求法庭判處非監禁刑罰。

官回應指，被告案發時視野開闊，沒有被阻擋，不認為有因素影響其專注力，惟他在碰撞前沒減速，亦無採取任何措施避免碰撞，加強其「不小心」之處，最終導致女童身亡及 3 人受傷，認為判監屬無可避免。官押後至 12 月 23 日判刑，以候背景報告，期間被告須還押。

被改控不小心駕駛

被告李要東（現年 50 歲，案發時 49 歲，報稱電車司機），原被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，其後被改控一項「不小心駕駛」罪。

修訂控罪指，他於 2024 年 8 月 15 日，在西環德輔道西（東行）近燈柱 26170 堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛登記號碼 38 的電車。

案件編號：ESCC383/2025

