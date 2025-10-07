西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送

可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。

位於堅尼地城卑路乍街

晚市$288起 望吸引港人留港消費

Sunny表示他們全家均從事餐飲業，父母多年前開設中式酒家，自己則火鍋雞煲、燒肉店、居酒屋等都做過，多年來儲落不少人脈。他感慨近年港人北上消費對香港餐飲業帶來不少影響，又想到香港人向來喜歡吃海鮮及打邊爐，於是想到開一間時下很受歡迎的任撈海鮮火鍋放題店，又因可從相熟海鮮及肉類供應商入貨以用相宜價錢入到優質海鮮及肉類的優勢，想以抵食的價錢吸引港人留港消費。來這兒吃自撈海鮮火鍋放題，午市$268（3小時）、晚市則可以$318自選2小時時段或以$348於2小時45分鐘指定時段享用，7:30pm前離座或9pm後入座更低至$288，性價比頗高。

晚市任撈海鮮火鍋放題$288起。

每日供應逾12款海鮮 香港仔魚市場直送

重頭戲海鮮區似足街市的海鮮檔，每日最少供應12款海鮮，均自香港仔魚市場入貨，像當日就有鮑魚、藍蟹、花蟹、基圍蝦、大頭蝦、鑽石蜆、沙白等，海鮮頗生猛，補給亦算快，Sunny表示有時還會出現當日限定的時令海鮮如瀨尿蝦、大蟶子及鏡貝等。每張檯都放有一個鐵筒，大家可將心水海鮮撈到筒中再交給店員，店員會代為清洗，洗好後就可拿回座位打邊爐。

每日供應最少12款海鮮。

鮑魚非常新鮮。

每張檯均放了鐵筒，大家可將心水海鮮撈到鐵筒中再交給店員代為清洗。

店員會代勞將海鮮洗淨，亦會幫忙將蟹剪開。

一人一鍋形式 8款自製湯底

這兒的火鍋是一人一鍋的形式，Sunny表示畢竟疫情後部份客人會介意圍著同一個爐打邊爐，同時他還想令客人即使一人前來幫襯都不會尷尬。目前湯底有8款選擇，包括金湯花膠雞鍋、鮮魚海鮮湯鍋、養生菌菇鍋及藥膳麻辣鍋等。金湯花膠雞鍋用花膠、老雞及板栗南瓜等煲成，膠質豐富；鮮魚海鮮湯鍋則將煎香的脆肉羅非魚煮湯再加入芹菜及芫荽等，鮮味十足。

金湯花膠雞鍋

店內張貼了溫馨提示提大家每款海鮮的大約煮食時間

蟹新鮮有膏，配自家熬魚湯湯底吃最鮮味

養生菌菇鍋

主打的海鮮以外，肉類方面有澳洲M5牛肩胛、美國prime級牛五花及豬脢肉等，均刨好放於自助區中以蓋子蓋好，確保衛生，另外亦有多款蔬菜、丸類及其他火鍋配料。自助區還有少量熟食，像自家製碗仔翅及豬皮蘿蔔魚蛋等，當中碗仔翅用到上環海味舖的冬落、木耳並加入豬肉絲友雞肉絲製作，頗有香港特色之餘非常足料。場內亦有供應自家煲飲品及多款雪糕、甜品及水果等。

多款甜品

多款雪糕及雪條

西城水產海鮮火鍋放題

地址：堅尼地城卑路乍街116至122A號聯康新樓1樓A舖（地圖按此）

電話：2428 8988、9619 2988

自撈海鮮及澳洲M5和牛火鍋放題價錢：午市$268（3小時時段），晚市$318（2小時自選時段）、$348（2小時45分鐘時段：5PM-7:45PM、8:15PM-11PM）、$288（7:30PM前離座及9PM後入座）

文、攝：Amy Luk

