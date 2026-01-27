西環47歲男子駕車突暈倒 11歲仔從旁扭軚閃避 撼私家車再撞欄｜Yahoo

西環周一（26 日）發生交通意外（圖片：西環變幻時）

【Yahoo 新聞報道】西環堅尼地城周一（26 日）發生驚險交通意外，傍晚約6時 24 分，一名47歲男司機接載11歲兒子期間，駛至山市街時突暈倒，至近卑路乍灣公園屏障才停下，期間曾撞到另一架私家車。47歲男子送院留醫 ICU，事件中沒有其他人受傷。

66歲男司機私家車捱撞無受傷

據了解，47歲男子當時車上載有 11 歲兒子，沿城西道西往山市街方向，駛至堅尼地城海旁時突然暈倒，兒子拿起軚盤嘗試阻止車輛撞到其他人。未幾，當車輛駛至山市街撞到另一 66 歲男司機的私家車，致右後泵把及右後車門受損，幸沒有受傷。

涉事車輛其後仍繼續前行，期間 11 歲兒子再次嘗試扭軚閃避途人，至駛到卑路乍街時撞到路邊屏障才停下，並由途人報案。經調查，11歲兒子駕駛車輛近150米，事件中沒有受傷。47歲男子昏迷送院，留醫ICU，案件暫沒有可疑。