全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
企鵝吉祥物的25年萌史
哎喲，日本鐵道迷的心碎了！JR東日本11月11日宣布，Suica西瓜卡的招牌吉祥物企鵝將在2026年底「畢業」，交棒給新角色，徵稿即將開跑。
這隻可愛阿德利企鵝從2001年卡片推出就萌翻天，2026年退場讓粉絲淚目。小編刷到朝日新聞頭條時心想，這不就是「萌物退休日劇」的續集嗎？
來，咱們邊刷Mobile Suica App邊回味這25年萌史，保證不傷感，只添點鐵道小樂趣～🐧
從海報萌物到官方代言
Suica西瓜卡2001年11月18日推出時，企鵝只是宣傳海報主角，繪本作家坂崎千春以南極阿德利企鵝為藍本設計，設定是從南極來東京的冒險家，最愛魚肉香腸。
據JR東日本官網，推出2年後2003年正式升級吉祥物，發行量破8000萬張，全球粉絲愛牠的圓滾滾笑容。網友在X po：「企鵝畢業？我的童年也退休了！」這種萌史，這海報總讓人回憶起刷卡進站的快樂。😊
卡面缺口與發行地的小機密
Suica卡面那個小缺口不是裝飾！JR東日本解釋，它幫視力不佳者辨識方向，方便插卡增值。背面右下17位黑底數字，第一兩個字母就是發行地縮寫：JE是JR東日本，JW是JR西日本，TP是Trans Pass（manaca）。
東洋經濟報導，這設計來自無障礙考量，粉絲在Reddit分享：「缺口救命，增值不迷路。」香港LIHKG笑說：「西瓜卡缺口，台灣悠遊卡學學！」台灣PTT旅遊板po：「缺口神設計，澀谷刷卡無憂。」這種機密，這小巧總讓人覺得鐵道超貼心。🔍
停產2年的半導體危機
2023年全球半導體短缺，Suica和PASMO無記名卡停產近2年，只賣記名卡和定期券，JR東日本官網公告「供應鏈斷鏈」。2025年3月1日全面恢復，粉絲鬆口氣。
產經新聞報導，這危機影響全球IC卡，JR東日本推Mobile Suica App QR付款，最高限額30萬日元。網友在X吐槽：「停產2年，刷卡變刷App，企鵝都退休了！」這種危機，這恢復總讓人感慨：科技美，供應更穩。📱
尾班車提早與地震工事
另一大變動，東北新幹線和上越新幹線2026年春季尾班車提早10-20分鐘，為地震工事騰空間。JR東日本公告，人手不足讓作業趕，東北廣播報導，這是安全升級，列車加震動檢測。
粉絲在PTT高鐵板po：「尾班車早回家，紅葉季加班費？」香港LIHKG笑說：「新幹線提早，台灣高鐵學學！」這種工事，這提早總讓人覺得鐵道超負責。🚄
粉絲的萌別熱議
企鵝畢業消息一出，X和LIHKG炸鍋！台灣網友po：「Suica企鵝退休，童年結束！」香港讀者笑：「新角色徵稿，誰來萌翻刷卡？」有人怒：「停產2年太久，恢復好！」；
有人萌：「企鵝愛魚肉香腸，永遠の伴手禮。」JR東日本徵稿細節待公布，粉絲猜「新萌物來襲」。這種熱議，這萌別總讓人邊笑邊嘆：西瓜卡永存。🍉
Japhub小編有話說
哇，這Suica企鵝畢業瓜寫完，小編的卡都想刷魚肉香腸了！從缺口機密到尾班車提早，這鐵道太有梗。
如果你有Suica萌物回憶，或新角色腦洞，留言區分享～下次挖個不退的日本交通趣聞，暢通點哦！
