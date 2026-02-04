西田有志失誤發球全球熱議！ 重砲手滑跪謝罪奪千萬點擊！

日本男排帥哥西田有志為何變「土下座天王」？一記失誤發球讓全球網友笑噴

這場日本SV聯賽的明星賽，本來該是球星們秀技的歡樂派對，沒想到卻因為一記意外發球，讓大阪Bluteon隊長西田有志瞬間竄紅全球。26歲的他，在半場發球準度挑戰中，一球偏離軌道直接砸中場邊撿球的女性工作人員，當場嚇壞全場。但西田的反應神速，從底線狂奔過去，直接來個頭先著地的滑行俯衝，停在對方面前切換成經典土下座模式，

連續鞠躬道歉到對方笑開懷。這段影片不只在日本社群瘋傳，還衝上國際媒體頭條，點擊率破千萬，網友直呼這是「道歉界的藝術品」。

綜合Yahoo運動、自由時報和海外如Guardian的報導，這不只是搞笑插曲，還凸顯了日本運動員的謙虛精神，讓人見識到體育界的暖心一面。

挖深一點，西田有志可不是泛泛之輩，他是日本男排的王牌左手重砲手，身高才186公分卻能垂直跳達350公分，扣球威力驚人，曾在奧運和世界盃賽場上大放異彩。

這次事件發生在2月1日的SV聯賽男子明星賽，神戶會場擠滿粉絲，本來是輕鬆的發球打靶遊戲，他瞄準側邊靶子卻失手，球直擊女性工作人員的背部，現場驚呼聲四起。

根據4Gamers和TVBS新聞補充的細節，西田沒猶豫，從發球區全速衝刺約10公尺，途中直接魚躍俯衝，鼻子幾乎貼地滑行，精準停在對方面前，然後跪地土下座，

双手合十連鞠好幾躬。女性工作人員雖然被嚇到，但確認無傷後揮手示意沒事，還回以鞠躬，兩人互鞠到全場爆笑。事後，西田在訪問中笑說自己也嚇一跳，但反射動作就是先道歉。

國際媒體如Barstool Sports還挖出，這類滑行道歉在日本文化中源自「dogeza」，象徵極度誠意，結合排球救球技巧，變成獨一無二的「滑跪謝罪」。

有趣的是，這不是西田第一次上熱搜，他過去因結婚和球技就圈粉無數，這次意外讓他的粉絲群從亞洲擴張到歐美。媒體和社群的反應簡直兩極又有趣，

Yahoo運動和自由時報等日媒讚揚這是「誠意滿點的運動家精神」，強調西田的謙虛讓比賽更有溫度；但海外如The Guardian卻聚焦搞笑面，稱之為「頭先滑行的極致謝罪」，

Daily Mail更戲稱「改變道歉遊戲規則」。轉到社群，X平台（前Twitter）上日文推文多達數萬，網友留言「流暢到像AI生成」、「平常在家練過吧」，中國網民也加入熱議，

直呼「日本人的禮貌太誇張」；反觀台灣Dcard，鄉民討論較少但一致好評，有人說「這誠意我給滿分，帥哥加分」；Threads上則有吐槽「如果是我被砸，絕對笑不出來，

但這道歉太療癒」。有趣的碰撞在於，媒體多強調文化層面，但網友更愛調侃「這是新招數，下次吵架用」，形成嚴肅解讀 vs. 輕鬆玩梗的對比。

鬧劇收尾，這場意外不只讓西田有志多個「土下座天王」的綽號，還提醒大家體育不只是競爭，還有尊重和幽默。

或許下次發球失誤，大家都會期待類似表演，但別忘了，安全第一，別真砸到人。西田的反射神經證明，他不只球打得好，道歉也一流，難怪粉絲直線上升。

Japhub小編有話說

哈哈，西田有志這滑跪道歉看得我噴飯，本以為是排球救球，結果是誠意爆表謝罪秀！26歲帥哥反射神經這麼強，難怪老婆是古賀紗理那，兩人都是排壇夫妻檔。

網友說像AI，我倒覺得這是日本禮貌的極致版，下次我遲到也來一招，保證老闆笑翻天。不過認真說，這種暖心時刻，才是體育圈的真魅力啊～

