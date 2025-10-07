西甲義甲各移師海外一場賽事 UEFA勉強同意

（法新社洛桑6日電） 歐洲足球總會（UEFA）今天表示儘管有球迷抗議，他們仍「勉為其難」批准西班牙甲級足球聯賽（La Liga）和義大利甲級聯賽（Serie A）分別在美國與澳洲舉辦一場比賽。

UEFA主席切費林（Aleksander Ceferin）在聲明中說：「這兩場比賽的安排固然令人遺憾，但這項決定屬於特例，並不構成未來的先例。」

西甲決定將原訂12月下旬由巴塞隆納對戰比亞雷亞爾的比賽，移師美國佛羅里達州邁阿密；義甲方面也決定將2月8日在米蘭舉行的AC米蘭對科莫的比賽移至澳洲伯斯，以避免與在米蘭聖西羅球場舉辦的冬季奧運開幕式撞期。

廣告 廣告

但這兩項安排引發歐洲各地球迷團體強烈抗議，抨擊聯賽決策「荒謬、難以接受且不負責任」。

儘管球迷、其他聯賽、俱樂部、球員及歐洲各大機構普遍不支持，UEFA表示，在國際足總（FIFA）章程內找不到明確法規可以加以阻止。

UEFA於聲明中表示「UEFA執行委員會經過審議，決議出於特殊情況考量，批准這兩項安排」。

UEFA也在聲明中重申「堅決反對國內聯賽賽事離開原本國家舉辦」的立場。