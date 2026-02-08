西葡再遇強暴風豪雨 多地橙色警戒農業受災嚴重

（法新社隆達7日電） 西班牙與葡萄牙在暴風與豪雨侵襲下今天再添一死；短短幾天前，兩國才剛因其他風暴來襲蒙受致命洪水和重大災損。

在葡萄牙，受到最新生成、命名為「馬塔」（Marta）的風暴影響，當局動員超過2萬6500名救援人員至各地。根據當地媒體報導，一名46歲的義消今天試圖穿越淹水地區時喪生，成為風暴馬塔的首位罹難者。

極端氣候影響下，葡萄牙3個自治市將原訂明天舉行的總統選舉延後一週舉辦。

上週，風暴克莉絲汀（Kristin）橫掃葡萄牙奪5命；4日時，風暴李奧納多（Leonardo）再釀1死。

在西班牙，南部多地，特別是安達魯西亞（Andalusia）地區，今天處於橙色警戒狀態；西北部地區同樣因為面臨強降雨與劇烈暴風而發布橙色警戒。

安達魯西亞自治區政府主席莫雷諾（Juan Manuel Moreno）表示，「我們從未見過這種連續風暴」。他形容目前狀況「極為複雜」，數十條道路中斷，鐵路交通大幅停擺，「超過1.1萬人」撤離。

他補充，農業部門受災嚴重，修復道路費用將超過5億歐元。