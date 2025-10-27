西藏旅行團 | 你絕對估唔到！西藏之旅竟然可以咁平！

「世界屋脊」個神秘魅力，真係唔講得笑！有個未試過嘅西藏之旅等緊你呀！呢笪地，畀好靚嘅雪山、勁清嘅湖水、深奧嘅宗教文化，仲有佢哋獨有嘅藏族風情圍住，係好多人心目中嘅聖地嚟㗎。無論你係想洗滌心靈嘅朝聖者，定係想影到靚相嘅龍友，我哋嘅西藏團一定可以帶你深入去感受呢個高原嘅獨特味道。Trip.com 幫大家諗咗好多條熱門西藏團行程，包你輕鬆揀到最啱心水嘅夢幻之旅。

西藏旅行團 | 交通指南

西藏位處廣闊嘅青藏高原，平均海拔比較高，佢獨特嘅地理環境令到交通都相對特別啲。為咗確保你個西藏團玩得順暢又冇煩惱，早啲了解同準備好就最緊要喇！依家去西藏，主要有幾種方法：好方便嘅飛機、風景靚到震嘅火車，同埋好靈活嘅公路旅遊巴士。下面就同大家詳細講下呢啲常用交通資訊，幫你PLAN一個安心又舒服嘅西藏之旅。

飛機

拉薩貢嘎機場（LXA）係入聖城拉薩嘅主要航空站，係你開展西藏之旅嘅首選！呢度有航班去成都、昆明、北京、上海呢啲大陸主要大城市。如果你由香港或者其他國際城市出發，通常會建議你哋先飛去成都雙流國際機場，再轉機去拉薩，咁樣會對適應高原環境好啲。提提你，高原地區天氣變好快，航班時間可能受影響，建議你出發前一定要CHECK清楚航班資訊，確保你個西藏團順利呀！

火車

想體驗「世界屋脊」嘅移動畫卷，青藏鐵路絕對係你西藏團唔可以錯過嘅選擇！呢條傳奇鐵路連住青海西寧同拉薩，沿途會穿過無邊無際嘅高原草甸、雪山冰川同野生動物棲息地，個景靚到你透唔到氣！列車特登有供氧設施，可以有效幫大家紓緩高山反應。有啲設計得好用心嘅西藏團，仲會安排坐拉薩去日喀則嘅拉日鐵路，等你可以輕鬆去到日喀則地區。對追求舒服、又想深入感受高原靚景嘅朋友嚟講，搭火車就係最好嘅選擇！

公路交通

喺西藏入面，越嚟越好嘅公路網係連住各大城市同重要景點嘅命脈，提供咗無限可能性畀想深入探索嘅人。喺我哋嘅西藏團入面，旅遊巴士或者專業包車係常用又靈活嘅交通工具，包你舒服咁穿梭各個目的地，仲可以隨行程需要彈性咁調整。不過，因為有啲地方海拔比較高，路況可能比較崎嶇，我哋特別提大家旅途中一定要注意安全，同埋早啲做好適應高原環境嘅準備。我哋嘅專業導遊同司機會全程幫你睇住，等你嘅西藏之旅安心又冇憂！

西藏旅行團 | 9日8晚深度文化生態遊

西藏旅行團

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 9 日 8 夜 住宿安排 成都、林芝、拉薩、日喀則當地高評價酒店 價格 低至 HK$17,550 起 產品特色 飛越高原天空，睇晒西藏自然奇景同人文地標；包埋林芝、拉薩、日喀則呢啲核心地方，去睇羊卓雍錯、巴松措、雅魯藏布大峽谷，深入體驗藏族文化同世界文化遺產。

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 香港飛成都，抵達後入住酒店休息 住成都 第2日 清晨飛往林芝，遊覽江河匯流觀景臺、雅魯藏布江大峽谷（大渡口、千年古桑樹、南迦巴瓦峰觀景臺、親水臺） 含主要門票 第3日 林芝前往巴松措，沿途欣賞尼洋河河谷風光，經米拉山隧道抵達拉薩 含主要門票 第4日 經崗巴拉山口觀景台前往羊卓雍錯，途經卡若拉觀景臺與江孜，遠眺宗山城堡，夜宿日喀則 含主要門票 第5日 遊覽扎什倫布寺，乘拉日鐵路返回拉薩，夜觀布達拉宮廣場 含主要門票 第6日 參觀布達拉宮、大昭寺，漫遊八廓街與九瑟壇城 含主要門票 第7日 宗角祿康公園體驗「做一天藏族人」，參觀羅布林卡與藏草宜生物科技園 含主要門票 第8日 飛回成都，遊覽錦里古街 — 第9日 成都返回香港 行程結束

西藏旅行團 | 8日7晚經典朝聖之旅

西藏旅行團

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 8 日 7 夜 住宿安排 拉薩、日喀則當地舒適型酒店 價格 低至 HK$10,260 起

產品特色 精選西藏核心城市與地標景點，涵蓋布達拉宮、大昭寺、羅布林卡、羊卓雍錯及扎什倫布寺；途經貢嘎，兼顧人文與自然之美

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 香港飛往拉薩貢嘎機場，接機後入住酒店休息 住拉薩 第2日 遊覽布達拉宮、大昭寺，漫步八廓街 含主要門票 第3日 參觀羅布林卡與當地特色文化園區 含主要門票 第4日 前往羊卓雍錯，途經崗巴拉山觀景台與卡若拉冰川 含主要門票 第5日 前往日喀則，參觀扎什倫布寺 含主要門票 第6日 拉日列車返回拉薩，沿途欣賞高原鐵路風光 — 第7日 拉薩自由活動，可選購當地手工藝品 — 第8日 拉薩送機返回香港 行程結束

西藏旅行團 | 10日9晚珠峰壯麗探險

西藏旅行團

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 10 日 9 夜 住宿安排 成都、拉薩、日喀則、定日等地舒適型酒店 價格 低至 HK$20,700 起 產品特色 集西藏經典城市與世界屋脊探險於一體，直達珠峰大本營；體驗布達拉宮、羅布林卡等人文聖地，飽覽羊卓雍錯與喜馬拉雅群峰壯麗景觀

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 香港飛成都，入住酒店休息 住成都 第2日 成都飛拉薩，適應高原氣候 住拉薩 第3日 遊覽布達拉宮與羅布林卡 含主要門票 第4日 前往羊卓雍錯與江孜，夜宿日喀則 含主要門票 第5日 日喀則前往定日，途中經拉孜，沿途欣賞喜馬拉雅山脈 — 第6日 清晨前往珠峰大本營，觀賞日出與珠峰全景，夜宿定日 含主要門票 第7日 經拉孜返回日喀則 — 第8日 遊覽扎什倫布寺，乘火車回拉薩 含主要門票 第9日 拉薩飛回成都，參觀寬窄巷子或自由活動 — 第10日 成都返回香港 行程結束

西藏旅行團

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 5 日 4 夜 住宿安排 拉薩當地酒店 價格 低至 HK$4,521 起 產品特色 精短行程涵蓋西藏最具代表性的自然與人文景觀；布達拉宮、大昭寺感受濃郁宗教氛圍，羊卓雍錯欣賞高原湖泊奇景

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 香港飛拉薩，接機後入住酒店 住拉薩 第2日 遊覽布達拉宮與大昭寺，漫步八廓街 含主要門票 第3日 前往羊卓雍錯，途經崗巴拉山觀景台 含主要門票 第4日 拉薩自由活動，體驗當地市場與手工藝品 — 第5日 拉薩送機返回香港 行程結束

西藏旅行團 | 林芝雅魯藏布大峽谷一日遊

西藏旅行團

基本資料

項目 內容 出發地點 林芝 活動時長 1 日 住宿安排 無（當天往返） 價格 低至 HK$173.92 起 產品特色 深入探索南北岸精華，觀賞南迦巴瓦峰、千年古桑樹與親水臺，全程專車接送，純玩不進購物店

詳細行程

時間 活動 備註 早晨 林芝出發前往南岸景區，經江河匯流觀景臺 — 上午 參觀千年古桑樹、南迦巴瓦峰觀景臺 含主要門票 下午 前往北岸親水臺，沿途欣賞峽谷風光 — 傍晚 返回林芝 行程結束

西藏旅行團 | 西藏珠峰大本營一日遊

西藏旅行團

基本資料

項目 內容 出發地點 日喀則或定日 活動時長 1 日 住宿安排 無（當天往返） 價格 低至 HK$372.69 起 產品特色 小團制深度探訪珠峰大本營，觀賞日出、日落、星空與銀河，贈送邊防證辦理，全程專車服務

詳細行程

時間 活動 備註 清晨 出發前往珠峰大本營，沿途觀賞喜馬拉雅群峰 — 上午 抵達珠峰大本營，參觀絨布寺 含主要門票 下午 自由活動，拍攝日落 — 夜間 仰望星空與銀河後返回出發地 行程結束

西藏旅行團 | 西藏景點

布達拉宮

布達拉宮企喺拉薩市中心紅山頂，係西藏最有代表性嘅歷史文化建築群，仲係世界文化遺產！呢座好宏偉嘅宮殿，好巧妙咁將藏式、漢式同印度建築精粹撈埋一齊，結構好複雜，入面收藏咗數之不盡嘅珍貴文物同宗教藝術品。佢唔只係歷代達賴喇嘛嘅冬宮，仲係西藏政治同宗教嘅權力中心。參加西藏團嘅人，有機會深入宮殿入面參觀佛殿、經堂同達賴喇嘛靈塔，親身感受藏傳佛教嘅深厚底蘊同莊嚴氣氛。記住，布達拉宮海拔比較高，門票又有限，建議你早啲預訂，同埋參觀時要留意身體狀況呀！

大昭寺

喺拉薩市老城區核心嘅大昭寺，係藏傳佛教格魯派最崇高嘅聖殿，同樣都係世界文化遺產。呢座喺公元7世紀起嘅古老寺廟，雖然經歷咗咁多年，但至今仲保存得好好，入面供奉住極之珍貴嘅釋迦牟尼12歲等身佛像，每日都吸引緊無數信徒嚟虔誠朝聖。大昭寺唔單止係心靈嘅歸宿，仲係拉薩文化交流嘅聚集點。喺呢度，你可以親身感受到藏族人嘅深厚信仰，睇到信徒們圍住寺廟轉經嘅感人畫面。寺廟附近好熱鬧嘅八廓街，更加係西藏團旅客搵特色手工藝品、試地道小食嘅好地方，令你個文化之旅更加豐富多姿！

羊卓雍錯

畀人叫做「碧玉湖」嘅羊卓雍錯，係西藏三大聖湖之一，佢嘅湖水清澈見底，呈現出靚到嚇親人嘅碧藍色。佢靜靜咁躺喺拉薩西南面大約100公里，海拔高達4,400米，周圍畀雄偉嘅崗巴拉山同壯麗嘅卡若拉冰川圍住，構成一幅超靚嘅圖畫。湖面顏色會跟住季節同光線變化萬千，係龍友夢寐以求嘅影相位！呢度環境好原始，空氣好清新，係西藏團想深入體驗高原自然風光同感受藏族傳統文化嘅理想選擇。我哋懇請所有遊客喺遊覽時，一定要尊重當地民俗，一齊愛護呢個聖潔嘅湖水同脆弱嘅生態環境。

羅布林卡

羅布林卡，呢個喺拉薩嘅精緻園林，以前係達賴喇嘛同班禪喇嘛嘅夏天行宮，依家已經列為世界文化遺產。呢個喺18世紀起嘅園區，好巧妙咁將藏式同漢式建築風格撈埋，有優雅嘅花園、好靜嘅湖泊，仲有一系列雕樑畫棟嘅宮殿建築。羅布林卡入面珍藏住好多佛教藝術品同歷史文物，生動咁展示咗藏族宗教同藝術完美結合。參加西藏團嘅遊客，可以喺園入面行下，幻想下以前達賴喇嘛嘅夏日生活，再慢慢欣賞藏式建築嘅精巧，係你深入了解西藏歷史文化唔可以少嘅重要一站。

扎什倫布寺

當你個西藏團去到日喀則，扎什倫布寺絕對係你唔可以錯過嘅宏偉地標。佢係格魯派六大寺院之一，唔單止係西藏第二大寺，仲係一座喺1447年開始起、經歷咗幾百年修繕擴建嘅宗教建築群。寺廟規模好大，建築風格莊嚴肅穆，入面供奉住高達26米嘅黃銅鎏金彌勒佛像，散發住無比神聖嘅氣息，係藏區重要嘅佛教聖地同朝聖中心。扎什倫布寺唔單止承載住深厚嘅宗教信仰，仲扮演住當地政治文化嘅重要角色。遊客喺呢度可以沉浸喺精美嘅壁畫同雕刻藝術入面，深刻體驗藏傳佛教嘅博大精深。

雅魯藏布大峽谷

喺西藏林芝地區嘅雅魯藏布大峽谷，係地球上最深、最長嘅河谷之一，佢嘅壯麗景色真係睇到人嘩嘩聲！峽谷兩岸峭壁好多，又有瀑布流水，孕育住好多唔同嘅生態系統，絕對係自然愛好者嘅天堂。喺你個西藏團行程入面，你有機會睇到大渡口、千年古桑樹，同埋畀人叫做「羞女峰」嘅南迦巴瓦峰呢啲標誌性景點。奔騰嘅河流同雄偉嘅山脈交織成畫，四季會呈現截然不同嘅景色，特別係春夏嗰陣，萬物復甦，花草好茂盛，生機勃勃。呢度仲係藏族文化嘅重要聚居地，等你可以喺欣賞自然美景嘅同時，親身感受濃郁嘅藏族民俗風情。

巴松措

喺林芝個懷抱入面，靜靜地躺住一個畀人叫做「藏東明珠」嘅高原聖湖——巴松措。佢嘅湖水碧綠到好似玉咁，湖岸畀原始森林同白雪皚皚嘅雪山圍住，構成一幅超靚嘅山水畫。巴松措唔單止有令人心醉嘅自然美景，喺藏族人心目中仲有神聖嘅地位。搭遊船輕輕泛過湖面，你可以欣賞到沿岸古樸嘅藏族村落同變幻莫測嘅自然風光。湖水清澈見底，四圍群山環繞，每個地方都靚到好似畫咁，係西藏團入面少有嘅影相同生態旅遊熱點。呢度豐富嘅野生動植物資源，都為你嘅旅程增加咗更多探索嘅樂趣。

宗角祿康公園

宗角祿康公園，呢片喺拉薩市中心嘅綠洲，係當地市民休息娛樂嘅熱門地方，更加係西藏團旅客深入體驗藏族文化嘅理想目的地。公園環境好靚，好多植物，四季常青，唔只可以睇到迷人嘅自然風光，仲有機會參加園入面精心策劃嘅民族文化活動，好似傳統舞蹈表演同手工藝製作，親身感受原汁原味嘅藏族風情。特別值得一提嘅係，「做一日藏族人」嘅沉浸式體驗項目，吸引咗好多遊客深入參與，等你可以更貼近當地生活。公園設施好完善，無論係一家大細定係自己去旅行，都喺呢度搵到自己嘅樂趣。

崗巴拉山口

喺由拉薩去日喀則嘅西藏團途中，你會經過海拔大約4,900米嘅崗巴拉山口。呢度唔單止係高原旅程嘅重要位，更加係睇聖湖羊卓雍錯同佢周邊雪山壯麗景色嘅超靚位置。山口視野好開闊，等你可以將藏區高原湖泊嘅碧藍同群山環抱嘅雄偉景象睇晒！因為高海拔地區天氣好凍，建議遊客要做好充足嘅保暖準備。崗巴拉山口同時都係西藏重要嘅自然生態保護區，周邊成日見到高原特有嘅動植物，為生態旅遊愛好者提供咗豐富嘅體驗。喺呢個觀景台短暫停留，影低令人心潮澎湃嘅壯觀景色，一定會成為你西藏之旅嘅難忘時刻。

崗巴拉山

卡若拉觀景台

喺拉薩去日喀則嘅西藏團路線上，卡若拉觀景台係一個唔可以錯過嘅停車位。呢度可以望到江孜縣全貌同畀人叫做西藏「堅城」嘅宗山城堡嘅超靚視角。企喺觀景台上，你會有好開闊嘅視野，清清楚楚睇到宗山城堡嘅高大身影，同埋周邊連綿嘅雪山同廣闊嘅草原風景。呢度空氣清新，風景壯麗，係龍友同自然觀光客一定要嚟嘅地方。喺呢度，你唔只可以沉浸喺高原嘅自然美景，仲可以感受到藏族歷史嘅厚重氣息，好適合喺旅途中短暫休息，為你嘅西藏之旅留低精彩嘅回憶。

宗山遺址

喺江孜縣嘅宗山遺址，係西藏歷史上舉足輕重嘅軍事堡壘，佢嘅歷史可以追溯到17世紀。呢座曾經係抵抗外敵入侵重要據點嘅城堡，結構好堅固，由多重城牆同碉樓構成，到依家仲保存得比較完整，展現出典型嘅藏式古建築風格。參加西藏團嘅遊客，可以爬上城堡頂部，望晒壯麗嘅江孜縣城同遠處嘅雪山景色，親身感受佢喺歷史上嘅戰略地位。城堡入面有展覽，詳細介紹咗宗山嘅歷史意義同藏族軍事文化，係你深入了解西藏歷史唔可以少嘅景點。

宗山遺址

桑耶寺

坐落喺澤當縣嘅桑耶寺，係西藏歷史上第一座佛教寺院，喺公元8世紀創建，畀人叫做藏傳佛教史上嘅重要里程碑。呢座獨特嘅寺廟好巧妙咁撈埋藏、漢、印度同尼泊爾等多種建築風格，外觀色彩繽紛，裝飾華麗，展現出非凡嘅藝術魅力。寺內珍藏住大量佛教經文同藝術品，營造出莊嚴肅穆嘅宗教氣氛，吸引住無數信徒同西藏團嘅遊客嚟朝聖。桑耶寺唔單止係藏族宗教嘅中心，更加係寶貴嘅文化遺產，對探索藏地深厚嘅宗教文化嚟講，絕對係唔可以錯過嘅必到之地。

雍布拉康

喺澤當嘅雍布拉康，畀人叫做西藏歷史上最早嘅皇宮，喺公元7世紀起，係見證吐蕃王朝興盛嘅歷史遺跡。呢座宮殿遺址保存得好好，佢嘅建築風格完美咁融合咗古代藏族嘅特色，生動展示咗以前藏族皇室嘅生活面貌同佢政權嘅象徵意義。遺址區域風景好靚，環境清幽，係研究西藏古代歷史同文化嘅重要地方。參加西藏團嘅遊客，可以透過參觀呢啲珍貴嘅遺跡，沉浸喺藏族政教合一時期嘅歷史氛圍，仲可以領略到吐蕃文化獨特嘅光輝魅力。

雍布拉康

西藏博物館

喺拉薩嘅西藏博物館，係你深入了解藏族歷史、文化同自然資源嘅權威殿堂。呢座設計現代嘅博物館，館藏非常豐富，包晒由史前時代到依家嘅各類藏族文物，包括精美嘅藝術品、獨特嘅民族服飾、珍貴嘅宗教文獻，同埋豐富嘅生態標本。透過多媒體互動展覽，西藏團嘅參觀者可以全面又深入咁了解西藏嘅歷史演變、文化傳承同獨特嘅自然環境。博物館仲會定期舉辦多種文化活動同臨時展覽，係了解西藏文化同社會發展唔可以少嘅必到之地。

色拉寺

坐落喺拉薩嘅色拉寺，係藏傳佛教格魯派三大寺廟之一，以佢獨特嘅「辯經」活動出名。呢座喺15世紀起嘅古老寺廟，保存住完好嘅古代建築群，包括宏偉嘅大殿、僧侶住嘅僧舍，同埋充滿智慧火花嘅辯經場。參加西藏團嘅遊客，可以喺指定時間親身觀賞僧侶們激烈嘅辯經場面，體驗藏傳佛教獨特嘅學術生活同思辨智慧。寺入面仲收藏住好多珍貴嘅佛教經文同藝術品，營造出莊嚴肅穆嘅宗教氣氛，係你了解藏傳佛教學術同信仰文化嘅重要窗口。

318 國道 5000 公里紀念碑

作為中國最長嘅國道之一，318國道承載住無數旅行者嘅夢想。喺拉孜縣，你會見到一個特別嘅紀念碑，佢標誌住呢條傳奇國道已經延伸到5000公里。呢度海拔比較高，周圍嘅自然景色雄偉壯麗，係好多去珠峰大本營嘅西藏團旅客一定要經過嘅停車位。呢座紀念碑唔單止象徵住中國公路建設嘅卓越成就，更加係登山同探險路線上嘅重要指標，好適合你喺呢度影相留念，同埋沉浸喺令人心曠神怡嘅高原風景之中。

318國道5000公里紀念碑

嘉措拉山口

橫亙喺日喀則同定日縣交界嘅嘉措拉山口，海拔大約5,000米，係藏區一條好重要嘅高山通道。呢度嘅風景靚到不得了，周圍畀廣闊無垠嘅高原草甸同壯觀嘅冰川景色圍住，環境好清幽寧靜。西藏團嘅遊客喺呢度可以感受到獨特嘅高原自然生態同濃郁嘅藏區風情，親身體驗高海拔地區嘅自然壯麗同浩瀚。作為旅程中重要嘅自然觀賞點，嘉措拉山口將會為你帶嚟難忘嘅視覺盛宴同心靈震撼。

嘉措拉山口

加烏拉山口

當你個西藏團踏上珠峰探險之旅，加烏拉山口係你絕對唔可以錯過嘅寶藏。呢座海拔超過5,000米嘅山口，係觀賞日出同珠穆朗瑪峰壯麗景色嘅全球著名地點。好多遊客會特登喺清晨去，就係為咗睇下金色晨曦灑喺世界最高峰上嘅震撼畫面，嗰份壯闊同神聖真係令人一世都記得！山口空氣雖然稀薄，但佢令人睇到停晒氣嘅景色，令佢成為龍友同自然探險家們嘅必到之地。呢度良好嘅環境保護，完美咁融合咗高原自然美景同珠峰探險嘅精髓。

加烏拉

西藏旅行團 | 常見問題

去西藏旅行會唔會有高山反應？點樣預防？

高山反應係去西藏嘅旅客可能會遇到嘅情況，佢嘅症狀人人唔同，通常有頭痛、瞓唔著、呼吸急促等等。為咗確保你可以好好適應高原環境，我哋建議大家早啲調整作息，瞓夠，同埋到咗高原之後唔好做劇烈運動。如果需要，可以喺專業醫生指導下食防高山反應嘅藥。我哋嘅西藏團考慮得好周全，通常會提供供氧設備同必要嘅醫療支援，等你喺旅途中可以好安心。

西藏旅行團啱邊啲人參加？

對於有高血壓、心臟病呢啲長期病患嘅旅客，我哋建議你哋PLAN西藏團之前一定要小心評估自己嘅健康狀況，同埋問下醫生意見。一般嚟講，身體健康嘅成年人都可以參加西藏之旅，但都係要早啲做好充分嘅高原適應準備，例如逐步提升海拔，或者出發前做下適當嘅體能訓練。

去西藏旅行要搞啲咩證件？

去西藏旅行，除咗準備好你嘅有效身份證件之外，有啲特別地區好似珠峰大本營等等，仲要額外搞邊防證。揀我哋嘅西藏團，你就唔使為繁複嘅邊防證手續煩惱，因為我哋會全程幫你搞掂！為咗確保你嘅旅程順利，建議你喺報名之前早啲同旅行社確認晒所有相關手續同所需資料，我哋會提供專業指導㗎。

去西藏旅遊著衫有咩建議？

西藏高原天氣變幻莫測，一日之內可能經歷四季。所以，我哋強烈建議參加西藏團嘅旅客採用「洋蔥式穿搭」，準備多層次嘅保暖衫褲，方便隨時跟住氣溫變化加減。同時，防風防曬用品（好似帽、太陽眼鏡、防曬霜）一定唔少得。夜晚氣溫會急降，一定要準備厚外套、羽絨褸同保暖配件（好似頸巾、手套），確保你嘅高原之旅又暖又舒服。

西藏旅遊行程會唔會改？

喺西藏團嘅行程入面，可能會因為天氣、交通管制或者其他無法抗拒嘅因素導致行程有變動。請你放心，我哋嘅專業旅行社一定會密切留意最新情況，同埋喺第一時間通知你任何更改。我哋承諾會安排最適合嘅替代方案，確保你嘅旅程體驗唔會受影響，等你喺西藏嘅每一個moment都充滿美好回憶！