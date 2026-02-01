西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場

（法新社印度德哈拉丹1日電） 流亡藏人今天展開獨特的全球大選，為多數藏人未曾踏足的故土選出領導層。選民表示，這場民主實踐具有極重要的象徵意義。

從喜馬拉雅雪山中身著紅袍的僧侶，到南亞大城市的政治流亡者，再到澳洲、歐洲和北美的難民，投票將在 27個國家進行——唯獨不包括中國。

33歲候選人確吉堅贊（Gyaltsen Chokye）表示：「選舉…展現出，為西藏自由與獨立而奮鬥的精神代代相傳、從未中斷。」他目前定居印度山城達蘭薩拉（Dharamsala），該地也是流亡政府「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA）所在地。

北京譴責這場選舉是「鬧劇」。北京當局1950年派兵進入這片其所稱「中國不可分割一部分」的高原地區。

中國外交部在給法新社的書面聲明中表示：「所謂的『西藏流亡政府』，不過是分裂主義政治團體。」

「這是一個完全違反中國憲法和法律的非法組織。」

9萬1000名登記選民拒絕這樣的說法。

許多人認為，這是1959年他們尊崇的佛教精神領袖達賴喇嘛（去年慶祝90歲生日）逃離中國統治以來，對藏人而言最具關鍵意義的民主時刻。

瑞士蘇黎世大學38歲學者索南帕嫫（Sonam Palmo）表示：「這次選舉顯示，即使沒有國家，政治自主性仍然存在。」她協助經營Smartvote Tibet網站，協助流亡藏人選擇候選人。

她說，這場選舉「在關鍵時刻凸顯流亡社群的韌性與共同目標」。

流亡選民僅占全球藏族人口的一小部分。西藏中央行政機構估計，全球藏族人口約600萬人，而中國在2020年人口普查中則統計超過700萬人。

任期5年的流亡議會每年召開兩次會議，共45席，包括代表3大傳統地區的30席、代表5大宗教傳統的10席，以及代表海外社群的5席。

今天的投票將選出進入4月26日最終輪投票的候選人，最終結果預計5月13日公布。