西藏高鐵 2025 去西藏必看：拉薩 －日喀則 ／ 林芝高鐵、旅遊小貼士 | Trip.com
神秘又壯麗嘅西藏，憑住佢獨特嘅高原風光、深厚嘅宗教文化同埋豐富嘅藏族生活方式，每年都勁吸引無數旅人去朝聖。由巍峨嘅雪山、廣闊嘅草原，到湛藍嘅湖泊，呢度絕對係戶外探險家同攝影發燒友嘅天堂！近年嚟，西藏嘅交通網絡仲有咗革命性升級——西藏高鐵開通咗，令呢片淨土變得好容易就去到！想深入探索西藏嘅奧秘？Trip.com 特登為你精心整理咗最全面嘅西藏高鐵資訊同實用旅遊小貼士，幫你輕鬆規劃一趟超難忘嘅西藏之旅，享受方便又舒適嘅旅程！
(圖片來源：chinatour 網站)
西藏高鐵 | 香港去西藏
以下係香港去西藏嘅交通方式比較！包括：飛機、火車同自駕遊。
航空
對於由香港出發嘅旅客嚟講，去聖城拉薩嘅旅程家陣真係方便咗好多！西藏航空正式開通咗「拉薩貢嘎國際機場—成都天府—香港航線」，逢星期三、日定期有航班，為你提供一條省時又舒服嘅空中通道。
呢班機由香港出發，只需要喺成都天府機場短暫中轉停留，全程飛行時間大約 6.5 小時，夠晒效率咁抵達雪域高原。
香港去拉薩航班： 下午 3:45 起飛，經成都中轉後，喺當晚 11:30 到達目的地。
拉薩返香港航班： 早上 8:10 啟航，同樣經成都中轉，預計下午 2:35 返到香港。
票價參考： 經濟艙票價大約喺人民幣 2,000 到 3,000 元之間，實際價錢會因為季節同預訂時間而浮動。
雖然呢條航線要短暫喺成都停一停，但佢大大節省咗你寶貴嘅時間同體力，尤其係對第一次上西藏嘅旅客嚟講，呢條方便嘅空中走廊絕對係展開高原探索之旅嘅理想選擇！
(圖片來源：wikipedia 網站)
火車
雖然家陣搭飛機越嚟越方便，但如果你嚮往透過鐵路深入體驗中國內地風光，就要留意，目前香港仲未有直達拉薩嘅火車。所以，旅客需要先去中國內地主要城市，例如廣州、成都或重慶，再轉搭舉世聞名嘅青藏鐵路，先可以踏上前往聖地拉薩嘅史詩級火車之旅。
方案一 (成都/重慶出發)：
先搭飛機或高鐵去成都或重慶，之後轉搭編號 Z322 嘅列車去拉薩。
呢段旅程大約需要 36 小時，你將會喺火車上過兩個難忘嘅夜晚，喺第三日清晨到達日光城拉薩。
沿途主要停靠站包括蘭州、西寧、德令哈同格爾木，畀你有機會睇吓西北大地嘅壯麗景色。
硬臥票價： 大約人民幣 600 元，性價比超高！
方案二 (廣州出發)：
另一條經典嘅青藏鐵路路線係由廣州出發拉薩，搭乘 Z264 次列車直達拉薩，全程大約需要 53 小時。
雖然比起成都或重慶嘅路線，廣州出發嘅火車行程時間更長，但亦代表你有更多時間沉浸喺窗外不斷變換嘅風景入面。列車途經嘅站點更多，沿途景觀亦都更加多樣化，由南方嘅秀麗山水到西北嘅戈壁荒漠，再到青藏高原嘅壯闊景象，呢個本身就係一場視覺盛宴！
(圖片來源：tibetway 網站)
自駕
除咗鐵路同飛機，對於渴望深度探險嘅旅行者嚟講，『經典川藏南線』毫無疑問係一條挑戰同美景並存嘅史詩級自駕路線。
路線詳情： 呢條線路全程大約 2,400 公里，通常會由香港、廣州或成都等地出發，最終到達拉薩。
時間預計： 成個行程預計需要 7 至 10 日，平均每日駕駛大約 6 小時。
總費用： 大約人民幣 5,000 元。
沿途風光： 沿途風光無限，由四川盆地嘅秀美到橫斷山脈嘅險峻，再到青藏高原嘅遼闊，每一公里都係一次心靈嘅洗禮。
西藏高鐵 | 拉薩到日喀則
咁，一個好多人都會好奇嘅問題嚟喇：喺西藏咁高海拔嘅地區，究竟有冇高鐵呢？
答案係：由中國其他地區出發，目前仲未有直達拉薩嘅高鐵或動車，旅客仍然要搭前面提到嘅普速列車。不過，令人振奮嘅係，西藏自治區內部已經成功開通咗現代化嘅西藏高鐵線路！呢個將會徹底改變你喺高原上嘅旅行方式！
作為西藏高鐵發展嘅里程碑，拉日鐵路係西藏自治區首條開通嘅高鐵線路，喺 2014 年正式投入運營，將聖城拉薩同後藏重鎮日喀則緊密咁連接埋一齊。
車速同時間： 呢條線路設計時速 120 公里，將兩地之間嘅旅行時間由原來嘅 4 小時 40 分鐘大幅縮短到淨係需要 2 小時 20 分鐘，成為當地居民同遊客往來嘅重要交通方式。
列車特色： 列車採用先進嘅「復興號高原動車組」，已經實現常態化運營，車廂內特別配備咗全程供氧系統同埋紫外線過濾車窗，大大提升咗高原旅行嘅舒適性同安全性。
票價同班次： 硬座票價淨係需要人民幣 40 元，軟座 65 元，每日有 3-4 班次，就連當地居民都成日搭，可見佢有幾方便實用！
(圖片來源：tibetway 網站)
西藏高鐵 | 日喀則景點
扎什倫布寺 － 「為了這座寺廟，這輩子一定要去趟日喀則！」
去到日喀則，絕對唔可以錯過嘅重要景點就係扎什倫布寺。作為格魯派六大寺院之一，呢座宏偉嘅寺廟見證咗歷代班禪大師嘅弘法歷程，承載住深厚嘅佛教文化底蘊。寺內亮點數之不盡，包括高達 26 米嘅鎏金彌勒佛像，以及鑲滿珍貴寶石嘅班禪靈塔。清晨嗰陣，當第一縷陽光灑落，金色嘅寺廟屋頂同紅白相間嘅建築群互相輝映，構成一幅如詩如畫嘅壯麗景象，令人心生敬畏。
(圖片來源：小紅書－场务阿宽)
珠穆朗瑪峰大本營 - 「聽聞世界之巔，不如當面一見！」
如果你去日喀則玩完都仲未夠喉，不妨挑戰去海拔 5,200 米嘅珠穆朗瑪峰大本營。企喺「世界之巔」嘅腳下，嗰份震撼同感動係言語難以形容嘅極致體驗！夜晚，抬頭望住浩瀚無垠嘅星空，感受帳篷營地獨有嘅浪漫氣氛，你將會真切體會到自己嘅渺小同大自然嘅偉大，呢場係直擊心靈嘅壯麗冒險。
(圖片來源：小紅書－AA 大货司机郭师傅)
(圖片來源：小紅書－囚青)
卡若拉冰川 - 「觸手可及的冰河世紀！」
喺去其他目的地途中，卡若拉冰川絕對值得你停低欣賞。作為西藏三大冰川之一，佢獨特之處係距離公路淨係得大約 300 米，交通相對方便。冬天嗰陣，你可以親眼見到晶瑩剔透嘅藍色冰塔林，仿彿置身喺一個神秘嘅異星世界；而夏天，就有機會偶遇壯觀嘅冰崩奇景，感受到大自然最原始、最震撼嘅力量，真係每刻都令人驚嘆不已。
西藏高鐵 | 日喀則酒店
日喀則喬穆朗宗酒店
用戶評分: 9.3/10.0
從拉薩到的比較晚，酒店服務特別好，提前打了電話詢問客人的要求，到酒店服務很熱情，免費升級了房間，房間裏放了可樂雪碧餅乾茶葉，真的很用心，還送了歡迎果盤，前台叫宗巴的服務員幫忙拉行李，介紹了酒店的文化，酒店裡有很多本民族的特色的藝術品，真值得入住！棒棒棒！服務👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
日喀則希爾頓酒店
用戶評分: 9.4/10.0
這是一次非常滿意和感激的入住。第一次到日喀則，對酒店情況不熟悉，當然會選熟悉的國際品牌，希爾頓一定是不二選擇。我們入住當天較晚，經理Karry非常熱情關心體貼，得知我想換雙床房的願望，為我們升級到家庭套房，舒適寬大的獨立卧室讓我和先生都能休息好，在高原地區非常重要。Karry得知我們要進阿里地區還主動為我們推薦住宿，提供行程線路，無微不至，深受感動，其他服務人員也都非常體貼周到，藏民的淳樸善良微笑讓遊客有家的感覺！感恩你們🙏，期待下次入住。
薩迦乃倉酒店
用戶評分: 9.8/10.0
房間非常乾淨整潔，傢俱寬敞高級，酒店高個子很漂亮的美女經理親自推車幫助拿行李，房間24小時吸氧，晚上篝火聯歡很熱鬧，期間因為一點小插曲給酒店填點麻煩，很抱歉，總之是西藏之行可以打滿分的酒店，期待再次入住，也強烈推薦去薩迦縣的朋友們入住，非常贊
日喀則舍裏別院酒店
用戶評分: 8.9/10.0
很滿意，有製氧機睡覺也舒服，房內温度也合適，酒店位置自駕開車也方便，作為去珠峯中途休息地非常好。入住當天晚上前台飛飛和奕奕快速辦完入住，告知我們用餐時間和樓層，晚上入睡的也很好，第二天早餐真的很好吃，非常滿意。
西藏高鐵 | 拉薩到林芝
講到西藏高鐵嘅最新發展，就一定要提喺 2021 年 6 月 25 日正式開通嘅拉薩至林芝高鐵！
連接與時間： 呢條線路將拉薩同有「西藏江南」美譽嘅林芝地區緊密連接埋一齊，全程淨係需要 3.5 小時，極大地縮短咗兩地之間嘅旅途時間，令高原之旅更加有效率。
工程奇蹟： 呢條高鐵線路穿越高海拔地區，克服咗極大嘅工程挑戰，包括修建 47 座隧道同 121 座橋樑，絕對稱得上係現代工程奇蹟。
安全與舒適： 列車採用電動發動機，旨在最大限度減少對環境嘅影響，同時車廂內配備咗先進嘅氧氣系統，確保旅客喺高原旅行中嘅安全同舒適，等你安心欣賞窗外美景。
沿途停靠： 拉薩至林芝高鐵沿途主要停靠站點包括：拉薩、貢嘎、紮囊、山南、桑日、加查、朗縣、米林，最終到達終點站林芝。呢啲站點串聯咗沿線嘅眾多美景同文化地標。
(圖片來源：chinatour 網站)
搭乘拉薩至林芝高鐵嗰陣，我哋強烈建議你選擇靠窗座位，確保唔會錯過沿途嘅絕美風光。小貼士：去程時選擇 A 座，回程時選擇 F 座，你將會以最佳角度欣賞到蜿蜒嘅雅魯藏布江壯麗景色，以及連綿不絕嘅群山，令旅程本身就係一場視覺盛宴。
(圖片來源：chinatour 網站)
西藏高鐵 | 林芝景點
雅魯藏布大峽谷 － 「世界最深峽谷奇觀」
去到林芝，你一定唔可以錯過雅魯藏布大峽谷嘅磅礴氣勢。呢片圍繞住「中國最美山峰」——南迦巴瓦峰嘅巨大峽谷，以佢獨特嘅馬蹄形狀同變幻莫測嘅景觀而聞名。南迦巴瓦峰嘅壯麗奇觀，就好似一幅幅流動嘅畫卷：春天嗰陣，桃花同雪峰互相輝映，構成浪漫嘅粉色仙境；夏天嗰陣，飛流直下嘅瀑布發出打雷咁嘅聲響，充滿原始嘅生命力。呢度四季都有驚艷之美，隨手影一張相，都可以捕捉到史詩般嘅震撼畫面！
巴松措 - 「落入凡間的綠寶石！」
喺林芝地區，仲有一個好似發夢咁嘅秘境——巴松措，又名措高湖，係藏東最大嘅冰川湖之一，佢藏語嘅意思係「綠色嘅水」。呢度嘅湖水碧藍到好似翡翠咁清澈，倒映住巍峨嘅雪山，構成一幅令人心醉嘅畫卷。坐遊船飛馳喺湖面，感受微風拂面，仿彿置身喺人間仙境咁嘅瑞士湖光山色之中，嗰份美到窒息嘅震撼，絕對會令你流連忘返。
西藏索松村 - 「每一處都美得令人窒息！」
如果想搵個靜謐嘅地方，深度感受南迦巴瓦峰嘅魅力，位於雅魯藏布江大峽谷北岸嘅索松村就係你嘅不二之選。呢個安靜祥和嘅藏族村落，係觀賞南迦巴瓦峰日落嘅最佳地點之一，金色嘅餘暉灑落喺雪峰之上，美得令人窒息。村旁邊流淌住雅魯藏布江，周圍環繞住茂密嘅桃林，每年春季桃花盛開嗰陣，成個村莊被粉色嘅花海點綴，景色如詩如畫，係攝影愛好者嘅天堂。
(圖片來源：小紅書－QQ糖日记)
西藏高鐵 | 林芝酒店
林芝保利雅途酒店
用戶評分: 9.4/10.0
設施：整體設施很齊全，大堂，餐廳，房間佈置都很不錯，車可以直接開到預訂的別墅門口。訂的湖景雪山別墅內部還有地暖，24小時熱水，5L的電熱水壺（不是熱得快），在魯朗是非常棒的配置了。 環境：推窗看的就是湖景和雪山，私密性非常好，雖然院子外就是環湖棧道，但衹要門一關就能切實保證私密性。同時我們把屋裡的皮座椅搬到了院子裏，可以邊乘涼邊欣賞風景，邊喝茶吃東西。酒店內環境也很好，很乾凈。 服務：給前台小陳點贊，入住當天比較晚，也有點高反，貼心的送來製氧機還有加濕器，還主動把地暖調整到合適的温度，每天都會詢問有什麼其他需要，及時解答，特別不錯。 歡迎水果:每天都有新鮮的水果，包括桃子蘋果小西紅柿梨子等，很貼心。 藏式小禮品:入住還贈送了哈達，充滿儀式感。 總而言之是非常棒的旅行體驗！
林芝後客東來酒店
用戶評分: 9.6/10.0
這次林芝之行，後客東來酒店給了我遠超預期的體驗，必須給五星好評！ 衞生細節拉滿，進房瞬間就被驚艷到——床品潔白無污，智能化管理一流，智能馬桶和洗漱區都透着清爽，完全沒有異味，非常棒。 環境更是治癒，簡約又高級。房間視野開闊，推開窗能感受到高原的清凈，加上24小時的高濃度彌散供氧，每晚都睡得格外沉。 最讓人驚喜的是早餐，説是“盛宴”毫不誇張！中西式菜品齊全，不僅有現做的米線、煎蛋，還有鮮榨果汁和本地特色點心，食材新鮮，營養搭配合理，用餐時服務員會及時收拾餐具，整個過程舒心又滿足。 下次來一定還住這兒！滿分推薦！林芝後客東來酒店的暖心。
林芝悦皇冠度假酒店
用戶評分: 9.8/10.0
此次入住悦皇冠酒店，完全超出了我的期待，每一處細節都讓旅途的幸福感倍增，值得每一位追求特色體驗的旅人前來感受。酒店的服務堪稱“貼心入微”，從踏入大堂的那一刻起，温暖便撲面而來。而最讓我印象深刻的，當屬酒店精心安排的藏香體驗課。這不僅是一次手工活動，更像是一場深入瞭解藏地文化的沉浸式課堂。特別要感謝授課的曲珍妹妹，她全程展現出的專業與熱情極具感染力。講解藏香的歷史淵源時，她條理清晰、娓娓道來；示範製作步驟時，又耐心細緻，哪怕是細微的手法都會反覆強調。那份對傳統文化的熱愛與認真，讓我對藏香從最初的好奇，逐漸變成了濃厚的興趣，也親手製作出了屬於自己的香牌，帶着獨特意義的藏香。比心/:heart
林芝風情大酒店
用戶評分: 7.7/10.0
房間衞生很好，設備很新，環境很好，現場的服務人員很熱情，酒店的地理位置很好，停車很方便，自駕遊住這個酒店是最優選擇。給這家酒店點個贊，房間裏可看到對面的山，環境清新，值得推薦
西藏旅遊小貼士
最佳旅遊季節與天氣
5-6 月： 氣候溫暖乾燥，珠峰能見度極高（勁適合登山/攝影）。
9-10 月： 秋景巔峰期！拉薩河谷金楊倒映，非常值得去！
行李準備建議 (衣物、藥品、防曬）
衣物： 去西藏，著啱衫係確保旅途舒適嘅關鍵。建議你準備速乾內衣，再搭配防風外套，嚟應對高原地區劇烈嘅溫差變化。
防曬： 由於紫外線超強，一定要帶夠防曬裝備，好似寬邊漁夫帽、高品質墨鏡，甚至防曬面罩。
鞋履： 一對防滑又舒服嘅登山鞋係探索戶外美景嘅必備品，同時咪唔記得帶一對輕便嘅拖鞋，方便喺住宿或休息時放鬆雙腳，靈活應對各種情況。
藥品： 面對高原獨特嘅環境，準備充足嘅藥品至關重要。建議你帶葡萄糖口服液同高原安，呢啲有助於舒緩高原反應可能引起嘅頭暈同缺氧症狀。另外，雖然可以去到當地先買，但預備一樽便攜式氧氣瓶會令你更安心，隨時為身體提供氧氣補給，等高原之旅更加順暢無憂。
防曬建議： 各位女士，呢個應該唔使我提啦！
(圖片來源：小紅書－欣仔)
西藏的風俗禁忌與注意事項
喺西藏呢片充滿信仰嘅土地上，尊重當地文化同宗教習俗至關重要。
進入宗教場所： 請一定要注意衣著規範，避免著短裙、露肩裝等唔合適嘅服飾。
行為禁忌： 請遵守以下規矩：切勿用手指佛像，唔可以隨意觸碰經書或法器，轉經筒應該順時針轉動，切勿逆時。
日常生活： 請勿觸摸藏族人嘅頭頂，咁樣會被認為係對佢哋嘅唔尊重。
特別文化： 另外，如果見到藏族人向你吐脷（吐舌頭），呢個並唔係嘲笑，而係表達尊敬嘅意思，請你理解並善意回應。
(圖片來源：kknews 網站 - 自駕旅行達人)
常見問題
香港去西藏有哪些交通方法？
包括：航空、鐵路同自駕。
需要帶些甚麼東西去西藏，以預防高山症等？
再次強調，為咗你嘅健康同安全，建議你隨身攜帶葡萄糖口服液同高原安，佢哋可以有效舒緩高原反應引起嘅不適，好似頭暈同缺氧。另外，喺當地買一樽便攜式氧氣瓶，將會為你提供即時嘅氧氣補給，等你喺探索高原美景時更加安心。
【拉薩自由行】4天3夜拉薩旅遊這樣玩，行程規劃懶人包全面看！
【拉薩自由行】3天2夜拉薩旅遊這樣玩，行程規劃懶人包全面看！
