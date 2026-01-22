立即投選年度十大消費新聞
西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨
不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可，即睇Yahoo食譜：
不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可。很多人以為加鹽浸洗西蘭花會更乾淨，但高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入！清洗西蘭花前先把西蘭花切小朵，浸泡後再放入袋中，加水去搖晃，便可以把蟲仔和污物搖出，即睇如何製作西蘭花炒蝦仁：
全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
西蘭花炒蝦仁（3人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料：
西蘭花1棵
杏鮑菇1隻
黃甜椒/橙甜椒(細)各1隻
乾葱1粒
蒜頭2瓣
蝦仁20隻
醃料：
胡椒粉少許
粟粉少許
紹酒1湯匙
調味：
蠔油1湯匙
鹽少許
糖少許
水3湯匙
粟粉1湯匙
麻油少許
紹酒1茶匙
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
炒麵食譜｜豉油皇炒麵
十幾元材料可以炒出一大鑊豉油皇炒麵，真係好抵食。 製作時間: 15分鐘內 份量人數: 3-4人 食材 蛋炒麵 2個 芽菜（摘豆摘尾） 4 兩 蔥 幾棵 乾蔥（大size) 1顆 白芝麻 少許 甜醬 適量 生抽 3湯匙 鉅利醬油/老抽 2湯匙 蠔油 1湯匙 水 半湯匙 作法: 1 ：Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
栗子炆雞食譜｜栗子炆雞做法
家常菜香噴噴栗子炆雞 製作時間: 1小時內 份量人數: 1-2人 食材 雞 半隻 栗子 10粒 醃料 生抽 1湯匙 糖 1茶匙 醬汁 蠔油 1湯匙 生抽 1茶匙 水 250ml 作法: 1 ： 雞斬件 2 ： 雞件加入醃料拌勻醃30分鐘 3 ： 用油將雞件煎香 4 ： 加入栗子和醬汁,加蓋用小火炆20分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
醬汁食譜｜泰式萬用汁
-適用於沾生蝦刺身、清蒸海鮮、燒魷魚、烤豬頸肉等等泰式或其他東南亞美食。 -萬用、百搭、方便 -15分鐘完成 -開party 必備Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
蘿蔔糕有澀味？紅棗糕唔夠滑？大廚拆解5大賀年廚房「中伏位」+救糕神技
每逢農曆新年，廚房就是戰場。你是否試過跟足食譜，但蘿蔔糕做出來總有一股揮之不去的苦澀味？或者炸蛋散時一落鑊就燶，又不夠酥脆？其實，這些失敗（中伏）往往不是你手藝差，而是忽略了專業大廚才知道的關鍵細節。今次我們整理了 5 個進階版賀年廚房常犯錯誤，並附上針對性的解決方案。不想今年做節再失手？即睇以下拆解！Yahoo Food ・ 23 小時前
黑糖薑汁千層糕食譜
新鮮薑榨汁，做咗出嚟糕點真係好好味。 今次減糖的份量，糖度剛剛好。，Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
氣炸鍋食譜｜氣炸菠蘿咕嚕肉
平時青椒或三色椒會先走油防變色，有大廚分享熱水加油焯一焯青椒同樣可以做出走油效果，大家有機會可以試試。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雞肉食譜｜麻藥雞捲
醬汁跟麻藥蛋一樣，用來浸雞捲都好入味，肉質不會鞋口 詳細做法，睇片啦? https://youtu.be/WcvuoFHgqGQCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
家常菜食譜｜馬蹄豬肉卷 Tofu Skin Roll with Water Chestnut and
呢道馬蹄豬肉卷嘅餡料非常豐富，有豬肉、馬蹄、冬菇、蝦米⋯⋯仲有腐皮包住，煎香咗真係好吸引，雖然預備工夫好似多少少，但其實都唔復雜。最重要係呢道菜鮮味得來又香口，家人一定食得開心！Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒
蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：Yahoo Food ・ 1 天前
金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味
金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味；蜜餞金蠔食得多，但多數都是家庭版，因為只要金蠔夠肥美，一蒸一煎就可以上枱，簡單好吃。賀年想加點創意吃升級版？不妨參考今次這蜜餞金蠔加強版的做法，原來只要花少少功夫，替金蠔先上味，再煮個特製醬汁一起炒，金蠔味道又會提升一個層次。Yahoo Food ・ 1 天前
蟶子食譜｜蒜蓉牛油蒜蟶子
街市見一兜$80 有十隻蟶子，咁平就帶返屋企蒸嚟食。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
炒蛋食譜｜粟米蜆肉炒蛋
又是簡易家常菜，只要雪櫃內幾款食材就能輕易完成，好吃又有營養。 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannelCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜｜冬瓜草菇鮮肉丸湯
可能最近太熱，大家都想煲消暑湯，其中冬瓜湯的影片是最受歡迎，所以今天就來煲冬瓜湯，這個是一個滾湯，冬瓜草菇鮮肉丸湯，這個有冬瓜的清甜味，又有海味的鹹鮮味，消暑之餘又好味，做法簡單快捷，味道鮮甜，屋企人飲完，非常喜歡這個湯。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜｜蕃茄薯仔牛骨湯
經典家常湯品,補鈣湯水Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
菠蘿食譜｜鳳梨餡
自家製鳳梨餡 每次都要講呢句 又係我部多功能料理機出動的時候 今次出動埋另一個好幫手，佢就係慢磨榨汁機，無意中係網上見到有人分享，用慢磨榨汁機將菠蘿渣和菠蘿汁分離，大大縮減左炒餡的時間，睇到咁好的分享，當然要試下喇！！ 而且用慢磨榨汁機榨出黎的菠蘿渣，仍然保留到菠蘿一絲絲的纖維，無損鳳梨餡一絲一絲的纖維口感?? 呢個咁好的方法，我一定要將佢發陽光大先得?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459711975960766&id=100057659010929 Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
年糕食譜｜蔗糖椰汁年糕
🧧賀年食品🧧系列之 🥥蔗糖椰汁年糕🥥 之前整左薑汁年糕，今次輪到整椰汁年糕，各有各好味😋😋 椰汁年糕係我一開始學整年糕時就嘗試整，計落都已經8年前了，當年學整時都有上網爬文，同埋請白老鼠試食，直到依架呢個配方已經好穩定了！！ 食過的親戚朋友都大讚，口感煙un軟糯，軟硬度同椰汁味都啱啱好，非常成功，正呀🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ANdihFm1U/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
零食食譜｜自製乾果零食
自家製作乾果零食。(健康之選)Cook1Cook煮一煮 ・ 38 分鐘前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 18 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹
前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）入獄後，其太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）變得低調，又作出新嘗試，與朋友創業賣養生湯。洗米嫂閒時都會喺社交平台分享生活與健身日常；日前，大晒多張大女周梓潼（Virginia）英國碩士畢業照，寫道：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前