西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨

不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可。很多人以為加鹽浸洗西蘭花會更乾淨，但高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入！清洗西蘭花前先把西蘭花切小朵，浸泡後再放入袋中，加水去搖晃，便可以把蟲仔和污物搖出，即睇如何製作西蘭花炒蝦仁：

西蘭花炒蝦仁（3人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

西蘭花1棵

杏鮑菇1隻

黃甜椒/橙甜椒(細)各1隻

乾葱1粒

蒜頭2瓣

蝦仁20隻

醃料：

胡椒粉少許

粟粉少許

紹酒1湯匙

調味：

蠔油1湯匙

鹽少許

糖少許

水3湯匙

粟粉1湯匙

麻油少許

紹酒1茶匙

做法

1. 西蘭花剪成小朵，先浸清水10分鐘。蒜頭和乾葱切碎，杏鮑菇切片。甜椒切條。

2. 把西蘭花放入密實袋，加水，封實，搖晃1分鐘，倒水，再洗一次。

3. 鑊中加入約一吋高的水，加少許鹽和糖，水滾，放入西蘭花，蓋上，中大火汆水2分鐘，撈起。

4. 蝦仁背部淺切開取蝦腸，用粗鹽洗擦，清水沖洗，重複一次。小鍋水滾，收細火，放入蝦仁浸1分半鐘，撈起。

5. 燒熱油，爆蒜頭和乾葱，加入杏鮑菇煎至表面帶焦黃，蝦仁和西蘭花回鑊，中大火炒，加入調味拌炒，最後加甜椒炒兩下上碟。

完成品

