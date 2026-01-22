焦點

立即投選年度十大消費新聞

Yahoo Food

西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨

不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可，即睇Yahoo食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
更新時間
西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨
西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨

不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可。很多人以為加鹽浸洗西蘭花會更乾淨，但高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入！清洗西蘭花前先把西蘭花切小朵，浸泡後再放入袋中，加水去搖晃，便可以把蟲仔和污物搖出，即睇如何製作西蘭花炒蝦仁：

全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

西蘭花炒蝦仁（3人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

西蘭花1棵

廣告

杏鮑菇1隻

黃甜椒/橙甜椒(細)各1隻

乾葱1粒

蒜頭2瓣

蝦仁20隻

醃料：

胡椒粉少許

粟粉少許

紹酒1湯匙

調味：

蠔油1湯匙

鹽少許

糖少許

水3湯匙

粟粉1湯匙

麻油少許

紹酒1茶匙

做法

1. 西蘭花剪成小朵，先浸清水10分鐘。蒜頭和乾葱切碎，杏鮑菇切片。甜椒切條。
1. 西蘭花剪成小朵，先浸清水10分鐘。蒜頭和乾葱切碎，杏鮑菇切片。甜椒切條。
2. 把西蘭花放入密實袋，加水，封實，搖晃1分鐘，倒水，再洗一次。
2. 把西蘭花放入密實袋，加水，封實，搖晃1分鐘，倒水，再洗一次。
3. 鑊中加入約一吋高的水，加少許鹽和糖，水滾，放入西蘭花，蓋上，中大火汆水2分鐘，撈起。
3. 鑊中加入約一吋高的水，加少許鹽和糖，水滾，放入西蘭花，蓋上，中大火汆水2分鐘，撈起。
4. 蝦仁背部淺切開取蝦腸，用粗鹽洗擦，清水沖洗，重複一次。小鍋水滾，收細火，放入蝦仁浸1分半鐘，撈起。
4. 蝦仁背部淺切開取蝦腸，用粗鹽洗擦，清水沖洗，重複一次。小鍋水滾，收細火，放入蝦仁浸1分半鐘，撈起。
5. 燒熱油，爆蒜頭和乾葱，加入杏鮑菇煎至表面帶焦黃，蝦仁和西蘭花回鑊，中大火炒，加入調味拌炒，最後加甜椒炒兩下上碟。
5. 燒熱油，爆蒜頭和乾葱，加入杏鮑菇煎至表面帶焦黃，蝦仁和西蘭花回鑊，中大火炒，加入調味拌炒，最後加甜椒炒兩下上碟。
完成品
完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

炒麵食譜｜豉油皇炒麵

炒麵食譜｜豉油皇炒麵

十幾元材料可以炒出一大鑊豉油皇炒麵，真係好抵食。 製作時間: 15分鐘內 份量人數: 3-4人 食材 蛋炒麵 2個 芽菜（摘豆摘尾） 4 兩 蔥 幾棵 乾蔥（大size) 1顆 白芝麻 少許 甜醬 適量 生抽 3湯匙 鉅利醬油/老抽 2湯匙 蠔油 1湯匙 水 半湯匙 作法: 1 ：

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
栗子炆雞食譜｜栗子炆雞做法

栗子炆雞食譜｜栗子炆雞做法

家常菜香噴噴栗子炆雞 製作時間: 1小時內 份量人數: 1-2人 食材 雞 半隻 栗子 10粒 醃料 生抽 1湯匙 糖 1茶匙 醬汁 蠔油 1湯匙 生抽 1茶匙 水 250ml 作法: 1 ： 雞斬件 2 ： 雞件加入醃料拌勻醃30分鐘 3 ： 用油將雞件煎香 4 ： 加入栗子和醬汁,加蓋用小火炆20分鐘

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
醬汁食譜｜泰式萬用汁

醬汁食譜｜泰式萬用汁

-適用於沾生蝦刺身、清蒸海鮮、燒魷魚、烤豬頸肉等等泰式或其他東南亞美食。 -萬用、百搭、方便 -15分鐘完成 -開party 必備

Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
蘿蔔糕有澀味？紅棗糕唔夠滑？大廚拆解5大賀年廚房「中伏位」+救糕神技

蘿蔔糕有澀味？紅棗糕唔夠滑？大廚拆解5大賀年廚房「中伏位」+救糕神技

每逢農曆新年，廚房就是戰場。你是否試過跟足食譜，但蘿蔔糕做出來總有一股揮之不去的苦澀味？或者炸蛋散時一落鑊就燶，又不夠酥脆？其實，這些失敗（中伏）往往不是你手藝差，而是忽略了專業大廚才知道的關鍵細節。今次我們整理了 5 個進階版賀年廚房常犯錯誤，並附上針對性的解決方案。不想今年做節再失手？即睇以下拆解！

Yahoo Food ・ 23 小時前
黑糖薑汁千層糕食譜

黑糖薑汁千層糕食譜

新鮮薑榨汁，做咗出嚟糕點真係好好味。 今次減糖的份量，糖度剛剛好。，

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
氣炸鍋食譜｜氣炸菠蘿咕嚕肉

氣炸鍋食譜｜氣炸菠蘿咕嚕肉

平時青椒或三色椒會先走油防變色，有大廚分享熱水加油焯一焯青椒同樣可以做出走油效果，大家有機會可以試試。

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雞肉食譜｜麻藥雞捲

雞肉食譜｜麻藥雞捲

醬汁跟麻藥蛋一樣，用來浸雞捲都好入味，肉質不會鞋口 詳細做法，睇片啦? https://youtu.be/WcvuoFHgqGQ

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
家常菜食譜｜馬蹄豬肉卷 Tofu Skin Roll with Water Chestnut and

家常菜食譜｜馬蹄豬肉卷 Tofu Skin Roll with Water Chestnut and

呢道馬蹄豬肉卷嘅餡料非常豐富，有豬肉、馬蹄、冬菇、蝦米⋯⋯仲有腐皮包住，煎香咗真係好吸引，雖然預備工夫好似多少少，但其實都唔復雜。最重要係呢道菜鮮味得來又香口，家人一定食得開心！

Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒

蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒

蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：

Yahoo Food ・ 1 天前
金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味；蜜餞金蠔食得多，但多數都是家庭版，因為只要金蠔夠肥美，一蒸一煎就可以上枱，簡單好吃。賀年想加點創意吃升級版？不妨參考今次這蜜餞金蠔加強版的做法，原來只要花少少功夫，替金蠔先上味，再煮個特製醬汁一起炒，金蠔味道又會提升一個層次。

Yahoo Food ・ 1 天前
蟶子食譜｜蒜蓉牛油蒜蟶子

蟶子食譜｜蒜蓉牛油蒜蟶子

街市見一兜$80 有十隻蟶子，咁平就帶返屋企蒸嚟食。

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
炒蛋食譜｜粟米蜆肉炒蛋

炒蛋食譜｜粟米蜆肉炒蛋

又是簡易家常菜，只要雪櫃內幾款食材就能輕易完成，好吃又有營養。 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannel

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜｜冬瓜草菇鮮肉丸湯

湯水食譜｜冬瓜草菇鮮肉丸湯

可能最近太熱，大家都想煲消暑湯，其中冬瓜湯的影片是最受歡迎，所以今天就來煲冬瓜湯，這個是一個滾湯，冬瓜草菇鮮肉丸湯，這個有冬瓜的清甜味，又有海味的鹹鮮味，消暑之餘又好味，做法簡單快捷，味道鮮甜，屋企人飲完，非常喜歡這個湯。

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜｜蕃茄薯仔牛骨湯

湯水食譜｜蕃茄薯仔牛骨湯

經典家常湯品,補鈣湯水

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
菠蘿食譜｜鳳梨餡

菠蘿食譜｜鳳梨餡

自家製鳳梨餡 每次都要講呢句 又係我部多功能料理機出動的時候 今次出動埋另一個好幫手，佢就係慢磨榨汁機，無意中係網上見到有人分享，用慢磨榨汁機將菠蘿渣和菠蘿汁分離，大大縮減左炒餡的時間，睇到咁好的分享，當然要試下喇！！ 而且用慢磨榨汁機榨出黎的菠蘿渣，仍然保留到菠蘿一絲絲的纖維，無損鳳梨餡一絲一絲的纖維口感?? 呢個咁好的方法，我一定要將佢發陽光大先得?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459711975960766&id=100057659010929 Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
年糕食譜｜蔗糖椰汁年糕

年糕食譜｜蔗糖椰汁年糕

🧧賀年食品🧧系列之 🥥蔗糖椰汁年糕🥥 之前整左薑汁年糕，今次輪到整椰汁年糕，各有各好味😋😋 椰汁年糕係我一開始學整年糕時就嘗試整，計落都已經8年前了，當年學整時都有上網爬文，同埋請白老鼠試食，直到依架呢個配方已經好穩定了！！ 食過的親戚朋友都大讚，口感煙un軟糯，軟硬度同椰汁味都啱啱好，非常成功，正呀🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ANdihFm1U/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
零食食譜｜自製乾果零食

零食食譜｜自製乾果零食

自家製作乾果零食。(健康之選)

Cook1Cook煮一煮 ・ 38 分鐘前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯

日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯

近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑

食尚玩家 ・ 18 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm　網民：以為佢踎低

黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm　網民：以為佢踎低

憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹

「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹

前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）入獄後，其太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）變得低調，又作出新嘗試，與朋友創業賣養生湯。洗米嫂閒時都會喺社交平台分享生活與健身日常；日前，大晒多張大女周梓潼（Virginia）英國碩士畢業照，寫道：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前