西裝背心女穿搭2026繼續流行！5個馬甲背心穿搭秘訣更顯瘦？
西裝背心穿搭怎樣穿？馬甲是背心嗎？西裝背心要扣嗎？背心是什麼？馬甲怎麼穿？你上次穿馬甲背心是甚麼時候？西裝背心怎麼搭配？西裝外套背心什麼時候穿？西裝背心要扣嗎？西裝馬甲什麼時候穿？長版西裝背心穿搭怎樣穿？女裝黑色西裝背心易襯嗎？穿搭女西裝背心跟穿搭男生很一樣會很formal ？其實馬甲背心穿搭女生也一樣適合，尤其是在夏天馬甲背心穿搭也很易襯 ！不少先知先覺的時尚達人、頂尖品牌其實早已靜靜起革命，想率先展現個性型格？現在加入熱潮還不遲！夏天要懂背心穿搭，秋冬便要學懂穿馬甲背心了。
女裝馬甲背心熱潮源自足球場上？
若要找尋今次馬甲背心熱潮再興的源頭，可能要追溯到2018年。當時正值世界盃期間，當時英格蘭領隊Gareth Southgate時常以馬甲背心造型示人，將這款單品重新帶到公眾的視線之中。
西裝背心推薦： : Giorgio Armani 工字背心
露出鎖骨，一點點性感剪裁，高級感的白色工字背心，襯同色系的長褲或黑色下身也可以。
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頂尖品牌接力加持，馬甲背心熱潮繼續
當然，要到2019年，當Louis Vuitton、Saint Laurent和Celine都不約而同地在2020年春夏系列中加入了多款馬甲背心新品，背心熱潮才真正在女裝界重生。這些新設計很快引起了大家的興趣，「馬甲背心」立即成為熱搜關鍵字，網上商店也把它列為SS20大熱產品。而踏入2020年，Burberry與Dior也將之引入了他們的2020秋冬時裝騷之中（圖），為馬甲背心的大熱走勢一槌定音。
看了這麼多，還未有想通可以怎樣配襯自己的馬甲背心造型？快來看以下五點穿搭心得！
西裝背心推薦： : Stella McCartney 短版修身馬甲
米色的短版西裝背心外套，單獨襯牛仔褲或穿在西裝外套也有很襯 ！
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西裝背心推薦： : MSGM V領紐扣背心
粉紅色的 V領西裝背心，襯上同色系㿝短褲，露出一點腰線，很適合春夏穿搭！
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古着穿搭術
時裝周常客、vintage加up-cycling時裝店Les Fleurs Studio創辦人Maria Bernad迅速地擁抱這新潮流，以古着背心襯不同花紋的西裝西褲。她說：「對我來說，馬甲背心是剪裁的關鍵單品，我一直在搜羅80、90年代的古着背心，而且無論夏季還是冬季也會穿着，我很喜歡用它們配襯各種造型。」她續道：「Diane Keaton其中一個我最愛的fashion icon，她總會在馬甲背心下穿上T裇，再襯花呢長褲；而我就愛在夏天穿着，馬甲下甚麼都不穿，只襯一條短裙。」
注入中性魅力
Lou Lou Studio創辦人Chloe Harrouche的穿搭方式也受到Diane Keaton啟發，以馬甲背心配襯寬鬆的恤衫裙，她解釋：「馬甲背心為造型添上一點中性氣息，模糊了男性化與女性化的規條。」
Ann Demeulemeester 單排扣馬甲
黑色的 單排扣馬甲，如西裝的經典剪裁，很中性的感覺！
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全副武裝
大家熟悉的超模Bella Hadid便是這個熱潮的先驅者，在早前的巴黎時裝周她便重現了「三件頭」的造型，穿上了Findikoglu的幼直紋馬甲背心，襯同款西褲，還穿上了白裇衫和紅色領呔，營造華麗又好玩的氣息，造型非常完整。
西裝背心推薦： : Sapio N°12A 短馬甲
黑色的短馬甲，襯高腰褲款或外配oversize 西裝褸也可以。
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西裝背心推薦： : Blanca Vita Galky 天鵝絨背心
黑色的Galky 天鵝絨背心，即使是formal 或是晚宴也適合。
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清爽自由風格
效法70年代Celine、Chloe和Saint Laurent的造型，將馬甲背心從傳統「三件頭」西裝中解放出來，襯超短褲或飄逸的中長裙和靴子。
率性混搭
參考Louis Vuitton 2020春夏系列的配襯方式，以不同色調、圖案或花紋的裇衫、馬甲背心和西褲作混搭，既可令衣櫥內的衣服物盡其用，又可展現率性的精緻風格。
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