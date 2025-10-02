西貢區議員訪東壩考察遭的士拒載 促業界自律

【on.cc東網專訊】十一長假期昨日(10月1日)開始，不少旅客及市民到訪熱門景點西貢萬宜水庫東壩郊遊。西貢區議員方國珊今日(10月2日)出席電台節目時表示，昨日到東壩視察旅客到訪的情況，現場秩序大致良好，惟她提及打算離開東壩時遭的士司機拒載，指有的士司機「揀客」，只搭載前往皇崗等口岸的客人，方業界希望盡快安裝車內閉路電視等，並呼籲的士司機要自律。

方又指東壩是國家級甚至是世界級的郊野公園，吸引大量內地旅客專程到訪，昨日最高峰是下午一至二時，有約1,300人，她認為若有長遠方案，可考慮向外地旅客收費，並「專款專用」改善東壩環境。

