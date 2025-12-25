專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
西貢反走私行動 檢32萬支私煙扣查貨車
【on.cc東網專訊】執法部門懷疑近日有人在西貢一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，昨日(24日)晚上在有關海域進行跨部門反走私行動。
人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至斬竹灣近木魚頭的岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去。警員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東面水域往內地方向駛去。
人員在涉案貨車共檢獲32萬支懷疑私煙，估計市值約140萬元，應課稅值約110萬元，人員亦扣查涉案貨車及電動唧車。案件由海關人員繼續跟進調查。
