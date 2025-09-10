西貢回收場易主 新場主狠心遺棄12隻老狗 獲流浪狗之家救起 盼不要再見悲劇發生

【動物專訊】新界許多貨倉經常以唐狗用作看門口，這些倉狗經常有一餐無一餐，近乎自生自滅。拯救動物團體流浪狗之家Angela最近收到義工求助，發現西貢一個回收場易主，新倉主拒絕接收舊場主留下的12隻老狗，當中多隻狗狗已經15、16歲，身體有許多疾病，根本難以尋找領養。Angela不忍心這些狗狗有悲慘的結局，即使場內已有五百多隻狗狗，仍然決定收留這14隻狗狗，盼望他們在餘生也可以感受到愛。

Angela表示，今年3月，她收到一位義工求助，該義工曾工作的西貢回收場貨倉，舊倉決心易手，由新倉主接手，而該倉原本養的12隻狗狗，新倉主決定全部狗隻都不要，更說寧願全部放上後山自生自滅。該12隻狗狗當中有8隻為老狗、6隻年輕的狗狗，老狗全部已15、16 歲，根本難以活多久，Angela覺得他們太可憐，縱使場內已有530隻狗，但最後也決定全部接他們回來，讓他們可以好好過最後的狗生。

「他們年輕時，幫幫主人鞠躬盡瘁看門口，連老的時候怎可以遺棄他們呢？這些事情在新界，非常普遍，經常發生。」她憶述當日前往西貢該回收場拯救這些狗狗時，四周環境十分惡劣，周圍充斥着機油，舉步維艱，狗狗完全無人理會，只有人將狗糧丟在地上供他們吃。

獲救回來的八隻老狗，Angela坦言全部都非常可憐，她逐隻帶他們看醫生，發現各狗狗均有不同的嚴重疾病，結果發現當中不少狗狗中了心絲蟲、牛蜱熱，其中一隻狗狗叫西貢媽媽，許多人以為他身上的是腫瘤，但其實是一個的傷口，只是一直沒有人處理，變成如腫瘤般模樣。該狗狗又有心絲蟲、肝指數、腎上腺等問題，現時經跟進後，現時的生活也得到改善。

其餘各隻老狗各狗有各狗的病患，包括阿忠患有心臟衰竭、矮腳虎患有腎病及腎衰竭，現已需長期服藥，Angela承諾會好好照顧他們，直至他們終老。

Angela坦言這些狗狗患的老人病，無法根治，須長期食藥，令他們保持活力，身體好一點，她唯有經常帶狗狗在操場多點走動，好讓他們晚年有一些好日子過。她亦坦言需為狗狗承擔昂貴的醫藥費。

Angela說，找他求助的義工表示已向多個非牟利機構求助，但均被拒絕，最終到找Angela，她則不忍心，所以將所有狗狗都救回來，希望他們有兩餐溫飽，希望他們在世界活到最後一日也感受到有人愛錫。

令人感欣慰的是，這些老狗全部均達15、16歲，但當他們到香港流浪狗之家後，都變得開心了，又經常在空地跑來跑去。

倉狗被用完即棄的情況，常有發生，這些狗狗均有不同的悲慘故事。Angela 盼望透過教育下一代，希望這些遺棄的悲劇不要再發生。

短腳虎。

矇仔

大妹

柑

無膽

肥婆

大媽媽

忠

西貢女

回收場結業遺下多隻老狗，幸獲義工接收。

