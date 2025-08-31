西貢官坑村抗戰紀念碑揭幕 紀念抗戰犧牲的先烈

【Now新聞台】西貢官坑村有新抗戰紀念碑揭幕。

紀念碑設在村內七聖古廟旁，這裡曾經是日軍的駐地，東江縱隊港九大隊於1944年曾在這裡與日軍戰鬥。

政務司司長陳國基及民政及青年事務局局長麥美娟出席揭幕儀式，並為抗戰期間犧牲的游擊隊員和先烈默哀兩分鐘。

陳國基致詞指，政府會藉著抗戰勝利80周年舉辦一系列活動，讓市民透過參觀抗戰遺跡，了解先輩為國家艱苦奮鬥的歷程和無私奉獻，加強港人的愛國情懷。

政務司司長陳國基：「特區政府正在舉辦一系列各式各樣的紀念及教育活動，為市民提供豐富的愛國主義教育經驗，進一步提升市民，特別是年輕一代的家國情懷和民族認同。政府不同部門正在全港各區多個抗戰遺址進行修繕保護工作，設立紀念碑及資訊碑，緬懷先烈偉大功績，弘揚愛國精神。」

