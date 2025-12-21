西貢小巴失控剷上路邊草叢 司機及3名乘客受傷送院

【Now Sports】利物浦周六在以眾凌寡情況下，憑伊薩及伊傑迪基下半場的入球，以2:1客挫熱刺。紅軍與上輪對白禮頓的陣容相比，僅以干拿巴特利取代祖高美斯。熱刺以巴利法任正選，列查利臣先列後備。上半場雙方先求不失，戰至31分鐘，沙維施蒙斯從後過勇攔截荷蘭同胞雲迪克，被球證出示紅牌驅逐離場。餘10人應戰的熱刺未見慌亂，半場守和紅軍。不過紅軍以眾凌寡的優勢在下半場呈現，56分鐘，伊薩（Alexander Isak）接應穫斯傳送入楔射入，但過程中疑似觸傷足踝，狀甚痛楚。63分鐘，熱刺有一次扳平良機，不過高路姆亞尼埋門中楣。兩分鐘後，紅軍由伊傑迪基頂球中內柱後入網。83分鐘，後備上陣的列查利臣在門前混亂中射入，為熱刺破蛋。到了補時，熱刺再有基斯頓羅美路兩黃變一紅，只餘9人應戰，對戰局已沒影響。利物浦賽後17戰得29分排第5位，熱刺22分排13位。

now.com 體育 ・ 10 小時前