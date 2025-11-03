西貢村屋遭撬窗爆竊 六旬女住戶損失30萬元財物包括7隻手錶

【Now新聞台】安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。地盤出入口設置圍欄，有警員及消防員到場，勞工處亦派員調查意外原因。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終傷重死亡。該地盤原先由精進建築承建，曾捲入多宗工業意外，包括2022年9月塌天秤意外釀成3死6傷，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法庭批准暫緩除牌直至上訴有結果，地盤其後由協興工程接手。工會指，死者拆棚期間出事，其父母居於內地靠他供養。香港建造業總工會理事長周思傑：「工友跟我說他有繫上安全帶，他正在九樓拆棚，應該是傳竹期間不知甚麼原因掉下來。正常星期天不開工，我估計可能工程比較緊，因為這個地盤之前停過，會否追趕進度？」工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「有些師傅想工作時順暢些、舒服些，因為平日開工要配合很多工種，所以有機會星期日開工，但其實我們都覺得應該要避免，尤其是一些高危工作，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。」涉事的R2-2地盤

now.com 新聞 ・ 20 小時前