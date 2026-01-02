西貢東壩元旦日人流倍增，運輸署聯絡營辦商增調小巴至最快兩分鐘一班。(運輸署 Agent T)

元旦日(1日)大批市民和遊客前往西貢萬宜水庫東壩，其中來往北潭涌至東壩的專線小巴第9A號線，昨天全日共接載4,100名乘客，較一般週末每日平均2,000人多出一倍。警方因應實際交通情況，由上午9時半至下午3時實施交通管制措施，協助疏導車流。

已呼籲業界加派的士疏導乘客

運輸署在社交網頁表示，因應假期而明顯增加的人流，署方提前部署，聯絡第9A號線小巴營辦商作靈活車輛調配，車輛數目由一般周末的4輛小巴增至最多20架，班次由規定的15至20分鐘提升至最繁忙時段平均約兩分鐘一班。小巴營辦商昨日亦提早兩小時開始提供服務及延長營運時間1.5小時。署方亦已呼籲的士業界，加派的士以協助疏導乘客。

運輸署表示，會繼續與運輸業界保持緊密聯絡，留意東壩人流及交通情況，滿足市民和遊客出行需求。

