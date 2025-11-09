西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟

【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:「公共小巴點包車，大佬？」、「點可以包車，啲人等咁耐。」最後載滿乘客的小巴駛走，長約兩分半鐘的片段至此結束。

片段隨即引起網民熱議，認為綠色小巴屬於專線服務，不能提供包車服務。據了解，涉事專線小巴為「9A」路線，只於周六、周日和公眾假期提供服務。除專線班次之外，可以合約租用形式加開班次往返西貢郊野公園內的固定地點，租賃費用由經營者與租借人釐定，一程收費為750元。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】