西貢橋咀珊瑚遭踐踏 環團：遊客借力、跳動 漁護署「不敢怠慢」 巡邏未有票控｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大批內地旅客趁十一黃金周訪港，綠色和平 10 月 1 日考察發現，西貢橋咀洲的遊客人數超過 4000 人，大量遊人挖掘海星、海膽等海岸生物、肆意踐踏珊瑚、亂拋垃圾等，嚴重破壞生態環境。漁護署副署長黎存志表示，橋咀洲的遊客人數比預期多，留意到相關報道後「不敢怠慢」。他說：「珊瑚區其實離開沙灘有一段距離，我們相信珊瑚區受到很大影響的情況，應該就不會」，但署方會盡快安排人員潛水觀察珊瑚有否被破壞。
環境及生態局昨（5日）表示，橋咀洲早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，當局聯合各部門立即採取行動，包括漁護署和警方增派人員巡邏，視察是否有違法行為。海事處亦增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。各部門同時勸諭訪客保護環境及海洋生物，並在西貢碼頭及橋咀洲派發單張，宣揚愛護自然及守法的信息。
聯絡內地團體向遊客宣傳注意事項
黎存志今早（6日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，他說留意到遊客踩踏珊瑚的報道後「不敢怠慢」，其後加派人員巡邏後，海灘垃圾已經清理好，人流亦有回落。黎說，過去幾日並沒有票控遊客，署方會派員巡邏至黃金周完結。
黎存志表示，過去周末橋咀洲一般有約 1000 人到訪，十一黃金周期間的人流比預期多。他說，珊瑚區的生態盛載力沒有沙灘那麼高，對於有遊客在水中活動並踐踏珊瑚，署方會跟進，「他們未必了解守則，會安排同事盡快潛水觀察情況」。
不過，他稱珊瑚區離開沙灘有一段距離，「相信珊瑚區受到很大影響的情況，應該就不會」。他說，為應對長假期時遊客到訪橋咀洲，署方會繼續留意情報。署方已聯絡內地的志願團體，代為向內地旅客宣傳浮潛注意事項，包括與珊瑚保持距離，建議不諳水性的遊客穿浮衣，避免在珊瑚上站立休息。
綠色和平：亡羊補牢缺阻嚇作用
綠色和平項目主任夏淳權在節目表示，教育遊客不能單靠派傳單，形容這樣只是「亡羊補牢」，缺乏阻嚇作用，未能解決根本問題。他說，部分遊客在珊瑚上跳動和「借力」，最嚴重可能會踩死珊瑚，破壞其他海洋生物的棲息空間。他促請政府按「先保育後旅遊」原則，研究海島及自然環境盛載力，劃定生態敏感區域，限制當區人數及康樂活動。
